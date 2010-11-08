به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک با بیان این مطلب گفت: 200 میلیارد تومان برای طرح یاد شده سرمایه گذاری شده است.



وی افزود: ظرفیت تولید سالانه این کارخانه، 400 هزار تن ورق گالوانیزه خودرو است که با دستیابی به ظرفیت اسمی آن،‌ خودروسازان داخلی از واردات این نوع ورق ها بی نیاز خواهند شد.



رئیس هیئت عامل ایمیدرو خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این کارخانه، 400 نفر به طور مستقیم و 4هزار نفر به طور غیر مستقیم به کار مشغول خواهند شد.



پلارک با اشاره به توانایی تولید5 نوع ورق گالوانیزه خودرو با درجه کیفی بالا توسط کارخانه یاد شده گفت: مقاومت در برابر خوردگی، شکل پذیری آسان، مقاوت کششی بالا برای تولید خودروهای مدل روز، کاهش وزن و به تبع آن پایین آمدن مصرف سوخت از جمله ویژگی های این محصولات به شمار می آید.

