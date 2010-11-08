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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۰۰

دری در پاسخ به مهر:

شاید کتاب‌های بلاتکلیف از 285 عنوان بیشتر باشد

شاید کتاب‌های بلاتکلیف از 285 عنوان بیشتر باشد

معاون فرهنگی وزیر ارشاد درباره وضعیت 285 عنوان کتاب بلاتکلیف که پیشتر خبرش را اعلام کرده بود، گفت: ممکن است تعداد این کتاب‌ها از 285 عنوان بیشتر بوده باشد اما مهمترین اتفاقی که در دوره مسئولیت من افتاد، تسریع در امور بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دری صبح امروز در نشست خبری هفته کتاب در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره وضعیت 285 عنوان کتاب توقیفی که پیشتر خبرش را اعلام کرده بود، گفت: این موضوع مورد سوال بسیاری از افراد است به هر حال اداره‌کل کتاب و کتابخوانی از ادارات حساس ماست و باید کارها به صورت چابک و چالاک انجام و در صدور مجوز کتابها تسریع شود.

وی افزود: بعضاً دیده می‌شود دوستان ناشر که کتابهایشان را ارائه می‌کنند، دیگر دنبال کار را نمی‌گیرند در حالی که ما جلسات متعددی با خودِ ناشران برگزار کرده‌ایم و آقای اللهیاری (مدیر اداره کتاب) هم همیشه در راهروهای وزارت ارشاد حضور دارند.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد اضافه کرد: کتاب‌هایی بوده که ناشرا آنها مدعی است مجوز نگرفته در حالی که کتاب قابل انتشار بوده اما مواردی از آن باید اصلاح می‌شده که چون دوستان نیامده‌اند این مسئله را پیگیری کنند، فکر می‌کنند کتاب مجوز نگرفته است.

دری گفت: در چند ماهی که به عنوان معاون فرهنگی فعالیت کرده‌ام با بیش از 600 ناشر جلسه حضوری و چشم به چشم برگزار کرده‌ام و الان هیچ یک از اتحادیه‌ها و انجمن‌های نشر نمی‌توانند ادعا کنند که با معاونت فرهنگی جلسه نداشته‌اند.

وی با بیان اینکه "کتاب بلاتکلیف نباید در وزارت ارشاد بماند" تاکید کرد: هفته گذشته 6 عنوان کتاب را نام بردند که مجوز نگرفته است اما من پیگیری کردم و دیدم اصلاً این کتاب‌ها به اداره کتاب ارائه نشده است.

کد مطلب 1187476

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