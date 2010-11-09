اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان شمالی

نمایندگان تیم تیراندازی دسته دو بانوان استان خراسان شمالی موفق به کسب یک مقام دومی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، در این هفته از رقابتها که به میزبانی استان قم برگزار شد، تیم خراسان شمالی با کسب یک مقام دومی توسط نسرین موحدی در بخش تپانچه در جایگاه ششم قرار گرفت و در بخش تفنگ نیز به مقام سوم دست یافت.



در مجموع تیمی ایلام، ناجای تهران و قم به ترتیب، اول تا سوم شدند و خراسان شمالی در جایگاه پنجم جدول قرار گرفت.



هفته پنجم لیگ دسته دو تیراندازی بانوان کشور با حضور 9 تیم هفته آینده در تهران برگزار می شود.



درخشش تیم تراپ مردان خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی بسیج کشور



چهار نماینده تیم تراپ مردان خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی بسیج کشور خوش درخشیدند.



در این رقبتها که با حضور350 تیرانداز از سراسر کشور در مجموعه آزادی تهران برگزار شد، محمد رضا معصومی، مجتبی بنی هاشم، رضا شاهپسندی و وحید حیدری چهار نفر از نمایندگان استان خراسان شمالی هستند که در طرح استعدادیابی این رقابتها انتخاب شدند.



در این مسابقات که برای نخستین بار دو تیم از شهرستانهای بجنورد و اسفراین شرکت داشتند همه اعضا به دور بعد که آذر ماه برگزار می شود راه یافتند.



نمایندگان استان در چهار راند از هشت راند مسابقه مقام اول را کسب کردند.



مسابقات تراپ مردان قهرمانی بسیج کشور به مدت هشت روز در مجموعه آزادی تهران برگزار شد.



یک مقام سومی حاصل کار نمایندگان خراسان شمالی در مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی کشور



تیم آمادگی جسمانی خراسان شمالی در رقابتهای قهرمانی کشور تنها به یک مقام سومی قناعت کرد.



تیم هفت نفره آمادگی جسمانی استان خراسان شمالی در این رقابتها توسط ابراهیم سیاح به یک مقام سومی دست یافت.



رقابتهای آمادگی جسمانی قهرمانی کشور سیزدهم آبان ماه به مدت سه روز در زنجان برگزار شد.