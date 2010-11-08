سلامت روان جزء اولویتهای سیستم بهداشتی کشور نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر همایون امینی با اشاره به همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایران که دوم تا پنجم آذر ماه امسال در سالن همایشهای بیمارستان میلاد برگزار می شود، افزود: متاسفانه در سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای کلان در بخشهای مختلف از جمله بخش سلامت چه از جهت منابع انسانی و چه از جهت تخصیص اعتبارات مالی سلامت روان در اولویت نیست.

وی تصریح کرد: متاسفانه مانند همه کشورها حدود 21 درصد افراد جامعه ما به انواع بیماریهای روانی مبتلا هستند و این بیماریها بطور مستقیم بر عملکرد فرد تاثیر گذار است و مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد وسلامت جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. پس به تناسب موضوع باید وزارت بهداشت و بخشهای دیگر مانند آموزش و پرورش به این موضوع توجه لازم صورت گیرد.

امینی در ادامه افزود:اگر چه وزارت بهداشت قدم هایی در این رابطه بر داشته است ولی تا شرایط مطلوب فاصله زیادی مانده است.

وی تاکید کرد: در خصوص پیشگیری اولیه از اختلالات روانی در کشور نیازمند یک کار منسجم وپایدار در طول زمان هستیم که یکی از آنها آموزش مهارت های زندگی است و این کارممکن است سالها به طول بینجامد و در پیشگیری ثانویه و ثالثیه هم نیاز به ارائه خدمات جامعه نگر داریم.

امینی گفت: بیمه ها تمایلی برای تحت پوشش قرار دادن انواع روان درمانی ها ندارند و به سختی هم داروهای جدید را تحت پوشش قرار می دهند.

این روانپزشک افزود: بیمه ها فقط خدمات دارویی و بستری را در بخش دولتی آن هم به شکل محدود تحت پوشش قرار می دهند و روان درمانیها، خدمات مشاوره و بسیاری از اقدامات درمانی غیر دارویی تحت پوشش نیست در حالیکه این خدمات ضروری است که تحت پوشش قرار گیرند.