32 باب کتابخانه عمومی در خراسان جنوبی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد قریب صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، تعداد کتابخانه های عمومی فعال در استان را 32 باب ذکر کرد و گفت: از این تعداد 28 باب کتابخانه عمومی و سه باب مشارکتی می باشد.

وی اضافه کرد: از این تعداد کتابخانه در سطح استان شش باب در مرکز استان فعال می باشد.

قریب بافت فرسوده و قدیمی کتابخانه های استان را از علل اصلی عدم رغبت جوانان به این اماکن فرهنگی عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا احداث و راه اندازی کتابخانه های استاندارد بویژه در سطح شهرستانها در حال اجرایی شدن است.

وی با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی یکی از زیرساختهای اصلی برای توسعه فرهنگی هر استانی است، اظهار داشت: در این راستا باید با ارائه امکانات، تجهیزات بهتر و زیباسازی کتابخانه ها موجب فراهم شدن زیرساختهای لازم جهت ترغیب هرچه بیشتر قشر جوان به این امکان فرهنگی شد.

قریب شعار امسال هفته کتاب و کتاب خوانی را همت مضاعف، کار مضاعف در ارتقاء مطالعه اعلام کرد و افزود: در این راستا برنامه های امسال این هفته در چهار سطح متفاوت برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی در استان، تصریح کرد: جشن تجلیل از اعضای فعال و کتابداران، تقدیر از خیرین و اهداکنندگان کتاب، تقدیر از خردسال و مسن ترین عضو کتابخانه، برگزاری مسابقات فرهنگی ویژه هشت تا 12 سال، برپایی نمایشگاه کتاب در سطح کتابخانه ها و تجلیل از قاریان برجسته و قرآن پژوهشان در سطح شهرستانها از جمله این برنامه ها می باشد

قریب همچنین ثبت نام رایگان برای عضویت در کتابخانه های استان برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، ایثار گران و بازنشستگان، تخفیف 50 درصدی سایر اقشار برای عضویت در کتابخانه طی این هفته و تخفیف 50 درصدی جهت استفاده از خدمات اینترنتی مقالات و نشریات را نیز از دیگر برنامه ها این هفته برشمرد.

فعالیت بزرگترین کتابخانه روستایی کشور در خراسان جنوبی

قریب در ادامه از وجود بزرگترین کتابخانه روستایی کشور در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: این کتابخانه در روستای خوانشرف شهرستان نهبندان احداث شده است.

وی همچنین با اشاره به قانون اختصاص نیم درصد سهم شهرداریها به کتابخانه های عمومی، اظهار داشت: با اخذ کلیه معوقات شهرداریها تحولی عظیم در توسعه فیزیکی و کیفیت کتابخانه های استان ایجاد خواهد شد.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی در پایان کتابخانه ها را مراکز فرهنگی موجود در سطح استان دانست و تاکید کرد: این اماکن باید به کلیه تجهیزات وعلوم روز مجهز شوند.