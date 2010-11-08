فضای همدلی و مودت فرهنگی در آذربایجان غربی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، موید حسینی صدر صبح دوشنبه در آئین افتتاح کنگره بین المللی شمس تبریزی در دانشگاه ارومیه با تاکید بر لزوم توجه ویژه به حفظ ذخایر و مفاخر فرهنگی استان، افزود: متاسفانه هم اکنون فضای وحدت و همدلی بی شهرستانهای آذربایجان غربی وجود ندارد.

وی در ادامه بیان داشت: ایجاد فضاهای مثبت فرهنگی باعث نمود و ارائه پیشینه درخشان تاریخی ایران زمین در منطقه شده و ایجاد پیوندهای فرهنگی بین استانها و شهرها نیز در این راستا تاثیر گذار خواهند بود.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیوند عرفانی شمس و مولانا و پیوند فرهنگی استانهای فارس و آذربایجان غربی، اظهار داشت: دیدار شمس و مولانا آتش زیر خاکستر مولوی را روشن و پیند فرهنگی بین استانها نیز فضای فرهنگی آذربایجان غربی را متحول می کند.

حسینی صدر در پایان بر لزوم توجه ویژه به سایر ادبا و عارفان عرصه فرهنگ و ادب فارسی خطه آذربایجان همچون شهریار، فضولی و ... شد.

کنگره بین المللی شمس تبریزی با حضور اندیشمندان، محققان و شمس پژوهان، مولانا و حافظ شناسان ایران و سفیران 15 کشور خارجی و هنرمندان در برنامه های مختلف در شهرستان های خوی و ارومیه از امروز به مدت پنج روز آغاز بکار کرده است.

استاد شهرام ناظری امشب در راستای برنامه های این کنگره در سالن شمس مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه اجرای موسیقی زنده سنتی خواهند داشت.

بخش مذهبی این کنگره در سالروز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام با رویکرد تاثیر آیات و روایات در شکل گیری افکار و شخصیت حضرت شمس، روز یکشنبه در سالن ارشاد خوی برگزار شده و همچنین شب شعر تحت عنوان شبی با شمس نیز شامگاه یکشنبه در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

روز سه شنبه مصادف با 18آبان ماه بخش علمی کنگره در زیر مجموعه های ادبیات و عرفان در سالن ارشاد خوی ادامه می یابد، در این روز اجرای مراسم سنتی "مثنوی خوانی" در محل هتل ثمین خوی از ساعت 20 شب برپا خواهد شد.

بخش هنری کنگره بین المللی شمس تبریزی در آذربایجان غربی روز چهارشنبه در سالن ارشاد خوی و در خصوص تاثیر عرفان به خصوص افکار و شخصیت حضرت شمس در هنر مورد بررسی اساتید دانشگاه های هنر قرار می گیرد.

در این روز کنسرت شهرام ناظری در مقبره شمس تبریزی و بر سر مزار ایشان در خوی برپا می شود، درادامه این مراسم نشان بارگاه مولانا توسط بیست و سومین نواده مولانا به استاد شهرام ناظری هدیه خواهد شد و در این آیین همچنین مسئول بارگاه مولانا از ترکیه سخنرانی می کند.

برنامه اختتامیه به صورت رسمی در عصر روز چهارشنبه و از ساعت 20 در نوزدهمین روز از آبان در سالن ارشاد خوی برگزار خواهد شد.

برنامه های جنبی کنگره از جمله بازدید از اماکن تاریخی و مذهبی و نیز جاذبه های گردشگری شهرستان خوی روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

در بیستمین روز از آبان نیز اجرای کنسرت "عالیم قاسم اف" از جمهوری آذربایجان در شهر خوی پیش بینی شده است تا برنامه های نخستین کنگره بین المللی شمس تبریزی پایان یابد.

محمد بن علی بن ملک‌داد، ملقب به شمس‌الدین یا شمس تبریزی از صوفیان مشهور سده هفتم هجری بوده و شهرت او بیشتر به خاطر آشنایی مولوی با اوست و دیوان غزل‌های مولوی با نام کلیات شمس شناخته می‌شود.

شمس تبریزی اولین بار در سال ۶۴۲ هجری قمری به قونیه رفت و با مولانا دیدار کرد، مریدان مولانا به دشمنی با شمس برخاستند و شمس ناگزیر از قونیه رفت و در سال ۶۴۳ به قونیه بازگشت و دوباره مورد آزار مریدان مولانا قرار گرفت تا سال ۶۴۵ که ظاهرا برای آخرین بار از قونیه رفت و ناپدید گشت.

مزار شمس تبریزی که از چندین قرن پیش در شهر خوی شناخته می‌شده است، پس از یک دوران فراموشی، در دهه‌های اخیر توسط محققان بازشناسی شده و نسبت به بازسازی مزار شمس تبریزی در خوی اقدام شده است