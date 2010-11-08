به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در حالی صبح امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگی او در محل سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد که عمده سوالات خبرنگاران پیرامون وضعیت ممیزی و طولانی شدن روند بررسی کتاب‌ها بود.

سال 72 فقط "روز کتاب و کتابخوانی" داشتیم الان به "هفته کتاب" تبدیل شده است

سیدمحمد حسینی در ابتدای سخنانش با قدردانی و حمایت از تلاش مدیران مجموعه معاونت فرهنگی وزارتخانه متبوعش به جهت تدارک برنامه‌های هفته کتاب امسال، گفت: امسال با بهره‌گیری از تجربیات دوستان معاونت فرهنگی ستاد هفته کتاب به صورت جدی‌تر و با حضور گسترده‌‌تر دستگاه‌ها و نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی تشکیل شد که در مجموع بیش از 70 دستگاه دولتی و غیردولتی در اجرای این برنامه‌های مشارکت دارند.

وی با اشاره به سابقه شکل‌گیری مناسبتی با عنوان "هفته کتاب" اضافه کرد: سال 72 بود که روز 24 آبان به عنوان "روز کتاب و کتابخوانی" در تقویم ثبت شد و بعد از آن دستگاه‌های مختلف تلاش کردند آن را به یک هفته تعمیم دهند. به هر حال این هفته فرصتی است برای ترویج مطالعه و کتابخوانی در جامعه و باید اهتمام مسئولان هم در این زمینه بیشتر شود.

حسینی شعار هفته کتاب امسال را "مطالعه، اندیشگی و فرزانگی" عنوان کرد و با برشمردن عناوین روزهای این هفته، به تشریح برنامه‌هایی که قرار است در 32 مرکز استان (با اضافه شدن دو اداره‌کل ارشاد در البرز و جنوب کرمان) اجرا شود، پرداخت و افزود: برگزاری 40 هزار نمایشگاه کتاب در 40 هزار مدرسه، 1000 نمایشگاه کتاب در 1000 پایگاه بسیج و نمایشگاه‌هایی که توسط رایزنی‌های ایران در خارج از کشور تدارک دیده شده، از جمله برنامه‌های هفته کتاب امسال است.

درخواست وزیر ارشاد از مردم برای تخصیص بخشی از یارانه‌های نقدی به خرید اقلام فرهنگی

وزیر ارشاد همچنین از مردم خواسه به بهانه این مناسبت، کتاب‌هایی را که نیاز ندارند، به مراکز مختلف فرهنگی و هنری اهدا کنند و ابراز امیدواری کرد "امسال شاهد جهشی در این زمینه باشیم".

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره احتمال کاهش خرید کتاب از سوی ارشاد با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در حوزه فرهنگ، با تقدیر از برخی رسانه‌ها به جهت پرداختن به این طرح اقتصادی، گفت: قرار است مبلغی به صورت نقدی در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد و امیدواریم آنها بخشی از این 41 هزار تومان ماهیانه را به خرید اقلام فرهنگی اختصاص دهند.

بعضی کتاب‌ها در حدی نیستند که بخواهیم از پول بیت‌المال برای خرید آنها مبلغی پرداخت کنیم

حسینی همچنین پیش‌بینی کرد خرید کتاب برای مراکزی مانند کتابخانه‌های عمومی نه تنها کاهش نیابد بلکه تا پایان امسال به 65 هزار عنوان برسد و در همین راستا تاکید کرد: البته ما نمی‌توانیم همه کتاب‌هایی را که چاپ می‌شود، خریداری کنیم و اساساً بعضی کتاب‌ها در حدی نیستند که بخواهیم از بیت‌المال برای خرید آنها مبلغی پرداخت کنیم.

وزیر ارشاد در پاسخ به سوال دیگری درباره سرانه کتابخوانی در کشور، سرانه مطالعه کتب غیردرسی را 18 و کتاب‌های ادعیه و قرآن را 12 دقیقه عنوان کرد.

وی در پاسخ به انتقاد یک خبرنگار از بهمن دری به جهت ارائه شعارها و حرف‌های کلی در عوض برنامه و عملکرد مشخص با اعلام حمایت کامل خود از معاون فرهنگی‌اش گفت: ما از اقداماتی که در حوزه فرهنگی انجام می‌شود، راضی هستیم و قابل تحسین است. وقتی می‌گوئیم 70 دستگاه در هفته کتاب مشارکت دارند، یعنی این اتفاق افتاده است.

چاپ 32 هزار و 178 عنوان کتاب در 7 ماه گذشته

حسینی ادامه داد: در هفت ماه گذشته 32 هزار و 178 عنوان کتاب چاپ شده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این تعداد 29 هزار و 34 عنوان بود. این نشانه رشد است.

وزیر ارشاد در پاسخ به سوال دیگری درباره توزیع غیرمجاز کتاب‌ها در گوشه و کنار خیابان‌ها، گفت: ما کاملاً با این رویه مخالفیم و اگر گزارشی از این مسئله به ما برسد، مراجع زیربط مثلاً نیروی انتظامی را در جریان قرار می‌دهیم تا برخورد کنند.

منشا بعضی کتاب‌های غیرمجاز گمرک و مناطق آزاد تجاری است

وی در عین حال افزود: علاوه بر آن ستادی با عنوان ستاد مبارزه با کالای غیرمجاز داریم که کارش برخورد با تکثیر و عرضه سی‌دی‌ها و فیلم‌های غیرمجاز است. البته بعضاً مشاهده می‌شود که از بعضی مناطق تجاری آزاد کالاهایی فرهنگی از جمله کتاب وارد کشور می‌شود یا در بعضی گمرکات به عنوان اموال مجهول‌المالک می‌ماند و در بازار توزیع می‌شود. به هر حال وزارت ارشاد به تنهایی نمی‌تواند همه موانع را رصد و از ورود و عرضه غیر مجاز کتاب‌ها جلوگیری کند.

حسینی از ابلاغ آئین‌نامه ضوابط نشر کتاب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و درباره تاخیر در اجرای آن گفت: به هر حال هر برنامه‌ای تا زمانی که بخواهد اجرا شود، زمان می‌‌برد اما امیدواریم این اتفاق هر چه زودتر بیفتد.

وزیر ارشاد خطاب به خبرنگاران: آقای رامین در مکه دعاگوی شما هستند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر معاون مطبوعاتی این وزارتخانه، به شوخی به خبرنگاری که این سوال را مطرح کرد، گفت: آقای رامین رفته‌اند مکه و آنجا دعاگوی شما هستند!

در این نشست خبری همچنین بهمن دری که برای نخستین بار از زمان انتصابش به عنوان معاون فرهنگی در یک نشست خبری حاضر می‌شد، بارها از این جهت با انتقاد خبرنگاران روبرو شد و در پاسخ خطاب به خبرنگاران، گفت: من هم حدود 25 سال پیش خبرنگار بودم و درک می‌کنم که چه مشکلاتی دارید.

وی درباره علت تاخیر در انتخاب دبیرجایزه کتاب سال، گفت: دبیر که انتخاب شد! اما در سال‌های بعد سعی می‌کنیم در فرصت بهتری این کار را انجام دهیم.

آئین‌نامه خرید کتاب در دسترس همه است

معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین با اشاره به انتقاد برخی ناشران به خرید انحصاری کتاب از برخی از آنها، گفت: این دغدغه ناشران بوده است که آن را با تدوین آئین‌نامه خرید کتاب برطرف کنیم و اخیراً هم این آئین‌نامه را منتشر کرده‌ایم و در دسترس ناشران هست.

بهمن دری از عقد تفاهم‌نامه همکاری با تشکل زنان ناشر خبر داد و اضافه کرد: ما از کتاب‌های این ناشران با موضوع حجاب و عفاف حمایت می‌کنیم و تاکنون 20 عنوان کتاب در دستور قرار گرفته که برای کتابخانه‌های عمومی خریداری شود.

پرونده یک ناشر در مرجع قضایی

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره فعالیت یک ناشر با هدف کسب درآمد از طریق فعالیت‌های گلدکوییستی، گفت: پرونده این ناشر در مرجع قضایی در دست بررسی است.