سرچشمه هرات ؛ نگین انگشتری خاتم

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سرچشمه خاتم علاوه بر اینکه یکی از پنج منطقه نمونه گردشگری کشور به شمار می‌ رود، هفتمین میراث ارزشمند طبیعی ثبت شده در فهرست آثار طبیعی کشور نیز محسوب می‌ شود.

این چشمه قدمتی معادل دوره اول زمین شناسی یعنی کواترز با بیش از 10 هزار سال پیشینه دارد و یکی از جاذبه های مطرح شهرستان و در ردیف مناطق نمونه گردشگری استان یزد و کشور محسوب می شود.

در کنار سرچشمه، جاذبه های گردشگری دیگری نیز وجود دارد که گردشگران می توانند از این منطقه به عنوان مجموعه ای کامل برای گردشگری طبیعی استفاده کنند.

از جمله جاذبه های گردشگری مجاور این بنا می توان به طبیعت بکر، مسیرهای کوهپیمایی، چشمه و کانال آب به شکل مسیر قنوات و ... اشاره کرد.

با توجه به تاسیسات ایجاد شده در این منطقه نظیر رستوران، نمازخانه، سرویس‌ های بهداشتی و محوطه سازی فاز اول ساماندهی این اثر طبیعی، استفاده از این مجموعه به طور مطلوبی امکانپذیر شده است.

فرماندار خاتم در مورد این پدیده ارزشمند طبیعی اظهار داشت: "سرچشمه" یکی از پرآب ترین چشمه های استان یزد است و در سالهای تر سالی 400 لیتر آب داشته است.

سیدناصر امامی میبدی خاطرنشان کرد: البته اکنون به دلیل خشکسالی های پی در پی در منطقه، میزان آبدهی آن کاهش یافته و به 180 لیتر بر ثانیه رسیده است و بیش از 50 درصد آن خشک شده است.

وی ادامه داد: با این وجود، سرچشمه هرات هنوز به عنوان یکی از زیباترین جاذبه های استان یزد مورد توجه است و گردشگران بسیاری از داخل و خارج از استان و شهرستان به خود جذب می کند.

امامی با اشاره به ساماندهی این منطقه به عنوان یک منطقه نمونه گردشگری بیان داشت: به تازگی با واگذاری کار ساماندهی این منطقه به بخش خصوصی، اقدامات بسیار خوبی برای زیباسازی محوطه و ایجاد امکانات رفاهی برای گردشگران فراهم شده است.

وی افزود: برای بهره برداری از امکانات رفاهی همچنین ساماندهی فضاهای مختلف در اطراف چشمه، تاکنون بیش از 600 میلیون ریال هزینه شده است.

امامی این منطقه را یکی از بکرترین مناطق طبیعی استان یزد حتی کشور خواند و از گردشگران و علاقمندان به طبیعت خواست از این جاذبه طبیعی بازدید کنند.

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گزارش: نیره شفیعی پور

عکاس: مسعود میرجلیلی