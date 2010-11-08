بسیاری از مدارس استان البرز نیازمند نوسازی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حلیمی ظهر دوشنبه در افتتاحیه طرح شیر مدارس استان البرز در آموزشگاه فاطمه (س) کرج افزود: بسیاری از مدارس استان البرز با مشکل قرار گرفتن در آستانه فرسودگی مواجه هستند و باید زمینه های لازم برای نوسازی و بازسازی آنها فراهم شود.

وی ادامه داد:‌ نوسازی مدارس از امور بسیار مطلوب است که در صورت تحقق آن، بسیاری از مشکلات احتمالی به وجود نمی آید و مشکلات کنونی نیز کاهش می یابد.

تعامل با آموزش و پرورش از ملاکهای ارزشیابی دستگاه ها است

این مسئول بیان کرد: ‌یکی از ملاکهای مربوط به ارزشیابی دستگاه های اجرایی در استان البرز، نحوه تعامل آنها با آموزش و پرورش است که امیدواریم این تعامل به نحو مطلوب ادامه داشته باشد و همواره وجود داشته باشد.

وی عنوان کرد:‌ یکی از مولفه های تامین سلامت دانش آموزان، استفاده از شیر توسط آنها است که طرح شیر مدارس در این راستا اجرا می شود.

این مسئول بیان کرد: همچنین تامین سایر لبنیات نیز برای بدن افراد به ویژه بدن افراد کم سن و سال ضروری است و در صورت تحقق این امر، بسیاری از مشکلات جسمی در افراد به وجود نخواهند آمد.

آموزش و پرورش توجه ویژه ای به مصرف شیر در مدارس دارد

وی اظهار داشت: به همین دلیل،‌ وزارت آموزش و پرورش توجه ویژه ای به مسئله مصرف شیر در مدارس دارد و طرح شیر مدارس در این راستا اجرا می شود.

حلیمی یادآور شد: انجام امور عمرانی اهمیت فراوانی دارد اما به موازات این امر باید به فراهم کردن زمینه تحقق تغذیه صحیح در بین افراد به ویژه افراد کم سن و سال و دانش آموزان نیز توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی اضافه کرد: اختصاص مبلغ قابل توجهی اعتبار به طرح شیر مدارس از اهمیت مصرف این ماده غذایی و لزوم این امر حکایت می کند که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

شرایطی به وجود آید که دانش آموزان شیر را حتما مصرف کنند

این مسئول افزود: البته صرف انجام طرح شیر مدارس کافی نیست و لازم است اولیای دانش آموزان، مربیان، معلمان و سایر مسئولان مدرسه همه تلاش خود را به کار گیرند تا دانش آموزان شیر را حتما مصرف کنند.

حلیمی گفت: لازم است شیر حتما در مدرسه میل شود و شرایطی به وجود آید که دانش آموزان تا حد ممکن شیر را در محیط مدرسه میل کنند و آن را به خانه نبرند.

وی یادآور شد: دور شدن از تغذیه صحیح به معنای افزایش احتمال ابتلا به بیماری ها است که باید همواره به این امر توجه داشته باشیم و برنامه ریزی های خود را بر این اساس انجام دهیم.

در زمینه طرح شیر مدارس قراردادهای لازم بسته می شود

این مسئول خاطرنشان کرد: در زمینه طرح شیر مدارس قراردادهای لازم بسته می شود تا توزیع شیر در مدارس به بهترین نحو ممکن صورت گیرد و نتیجه مطلوب حاصل شود.

وی افزود: به صورت کلی، برای طرح مواد غذایی در مدارس اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده که جزو یارانه مواد غذایی محسوب می شود.