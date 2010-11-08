علیرضا قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: صدور شناسنامه مکانیزه برای افراد بزرگسال از شهریور ماه امسال همزمان با سراسر کشور آغاز شده است.

وی گفت: شناسنامه مکانیزه بزرگسال در شهرستان ایلام و برای کسانی که شناسنامه آنها گم شده و کسانی که خواهان تغییر در مشخصات شناسنامه ای خود هستند صادر می شود.

قبادی افزود: برای خرید سیستم صدور شناسنامه جدید یک میلیارد و 350 میلیون ریال نیاز است که با تامین این مبلغ از 30 استانداری و سایر شهرستانها توان صدور شناسنامه جدید خواهند داشت.

وی یادآور شد: تاکنون 600 600 فقره شناسنامه مکانیزه در ایلام صادر شده است.