به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه گزارشگران هفت عنوان تشکیلات رسانه‌ای است که به پیشنهاد برنامه "ساعت هفت و هفت دقیقه" شبکه آموزش در نظر دارد تا با اعلام فراخوان از میان علاقمندان به حضور در عرصه گزارش‌های تلویزیونی اقدام به جذب گزار شگر در حوزه گزارش‌های آموزشی برای این برنامه تلویزیونی کند.

- شبکه خبر در نظر دارد با هدف بیان و تشریح مشکلات موجود در حوزه ورزش و ارتقای سطح کمی و کیفی برنامه دوربین خبرساز از سوژه‌های پیشنهادی مخاطبان این برنامه استفاده کند.

- سید مهدی جعفری کناری با حکم تقی رستم‌وندی مدیر شبکه چهار به عنوان مدیر جدید پیام نمای این شبکه منصوب شد.

- فیلم سینمایی "شرور" به کارگردانی مایکل هافشتروم 22 آبان ماه از شبکه تهران پخش می‌شود. داستان این فیلم درباره نوجوانی است که به خاطر پرخاشگری ناپدری‌اش پرخاشگر شده است.

- مستند "سفر به نور" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سعید دریادل برای سیمای انگلیسی شبکه سحر تولید می‌شود.

- فیلم سینمایی "نهنگ آزاد 2" چهارشنبه 19 آبان ماه از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم محصول 1995 آمریکا و فرانسه است که به کارگردانی وایت لیتل تهیه شده و در آن جیسون جیمز ریچتر، فرانسیس کاپرا و مری کیت چلهات بازی کردند و داستان درباره پسری است که با نهنگی دوست می‌شود. تا اینکه ماجراهایی پیش می‌آید.