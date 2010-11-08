افزایش آگاهی های خانواده ها درخصوص جنگ نرم در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن شربت دار پیش از ظهر دوشنبه در جشنواره تجارب و نوآوری انجمن های اولیا و مربیان در بیرجند، با تاکید بر نقش والدین بر تربیت فرزندان، افزود: خانواده مهد انسان سازی است اما به دلیل تنوع نیازهای بشر مدارس به کمک خانواده ها آمده اند.

وی با بیان اینکه حیات اجتماعی هزاره سوم، بیش از هر زمان دیگری اقتضا می کند که به حفظ بنیان خانواده توجه شود، خاطر نشان کرد: خانواده، مدرسه و جامعه سه ضلع تربیت می باشند که در این راستا خانواده به لحاظ نقش مهم آن در تربیت فرزندان، بسیار مهم است.

شربت دار تخریب و فروپاشی خانواده را هدف اصلی دشمنان عنوان کرد و بیان داشت: اگر در این زمینه موفق شوند، به 95 درصد اهداف خود رسیده اند.

وی با اشاره به اینکه زیربنای تربیت در خانواده شکل گرفته و خانواده ها اگر به تربیت توجه کنند، نگرانی ها به حداقل می رسد، اظهار داشت: در عصر کنونی برخی خانواده ها از تربیت فرزندان خود غافل شده اند و نقش خود را تنها در تامین مایحتاج مادی فرزندان محدود کرده اند.

مدیر کل جذب مشارکت های مردمی سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان کشور در پایان با بیان اینکه انجمن باید کارگشای مسائل تربیتی باشد، یادآور شد: والدین باید در این انجمن ها حضور داشته و وظیفه مدیر این است که حضور اولیا را در جلسات فراهم کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: در عصر کنونی که تهاجم فرهنگی غرب، با شیوه های جدید و در قالب آسیب های اجتماعی، بدنبال تضعیف خانواده و تربیت نسل جوان ما مطابق الگوهای خود می باشد، لازم است با بهرگیری از تجربیات ارزشمند اولیا و توانمندیهای موجود، ضمن انجام برنامه ریزیهای عالمانه و همت مضاعف با اقتدار در مسیر تحول بنیادین حرکت کنیم.

حمیدرضا وردی بهره گیری از توان بالقوه مهارتی، فکری، علمی و علمی والدین را مورد تاکید آموزش و پرورش دانست و افزود: در پرتو این همیاری و همسویی اولیا و مربیان، از بروز تعارض و آسیبهای تربیتی ناشی از عوامل متعدد ممانعت خواهد شد.