روابط ایران و بنگلادش باید وارد فاز جدید شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار با دیپو مونی وزیر امور خارجه بنگلادش درتهران گفت : اراده مسئولان و مردم دو کشور توسعه همکاری های تهران - داکا است و لذا باید ضمن فعالتر کردن همکاری های موجود، نهالهای جدید برای تقویت مناسبات کاشته شود.

وی با اشاره به روابط خوب ایران و بنگلادش از زمان استقلال این کشور بویژه در ابعاد سیاسی، فرهنگی و بین المللی، اظهار داشت: ظرفیت های زیادی برای همکاری دو کشور وجود دارد، لذا باید با بالفعل کردن این ظرفیت ها همکاری های اقتصادی بیش از پیش افزایش یابد.

وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرد: سفر خانم مونی به باز طراحی روابط دو کشور و گشایش فصل جدید مناسبات کمک نماید.

متکی همچنین در تحلیل مسائل بین المللی تصریح کرد که شرایط جهانی در حال تحول جدی و زیر ساختاری است.

وی تاکید کرد: دوران آمریت در جهان سپری شده و کشورها باید در مدیریت جهانی مشارکت داشته باشند.

وزیر امور خارجه بنگلادش نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه سفر به ایران موجب خشنودی و افتخار است، از متکی برای انجام یک دیدار رسمی از بنگلادش دعوت به عمل آورد.

وی گفت که حامل دوردهای گرم و آرزوهای صمیمانه رئیس جمهور و نخست وزیر کشورش برای دولت و ملت ایران است.

مونی با اشاره به تاریخ طولانی ایران، اشتراکات فرهنگی و تاریخی فراوان دو کشور را یادآور شد و استفاده از هزاران کلمه فارسی در زبان مردم بنگلادش را نشانه عمق پیوندهای دو ملت خواند.

وی با تاکید بر علاقه مندی بنگلادش برای گسترش مناسبات با ایران در کلیه زمینه ها اظهار داشت که برای ایجاد تحول در همکاری ها باید ابتکارات جدیدی ارائه کرد و بخش های خصوصی دو کشور فعال شوند.

مونی خواستار افزایش حجم همکاری های تجاری، انرژی و سرمایه گذاری مشترک شد.

وزیر امور خارجه بنگلادش همچنین به همکاری خوب دو کشور در مجامع بین المللی و دیدگاه ها و مواضع مشابه در بسیاری موضوعات منطقه ای و بین المللی اشاره کرد.

مونی تصریح کرد: بنگلادش مخالف سلاح های هسته ای و کشتار جمعی است، اما برخورداری از انرژی هسته ای با اهداف صلح آمیز حق همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران است.

در این دیدار همچنین طرفین بر اهمیت مجمع گفتگوی همکاری آسیایی و ضرورت ایجاد همگرایی جامع در خانواده بزرگ آسیایی تاکید کردند.