طرح هدفمندسازی یارانه ها برای مردم بدرستی تشریح شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید ظهر دوشنبه در گردهمایی شهرداران و مجمع عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان با بیان اینکه با انجام کار کارشناسی مناسب تمامی پیش بینی های لازم جهت اجرای مطلوب این طرح به انجام رسیده است تصریح کرد: همین که تمام دشمنان داخلی و خارجی به صورت ساماندهی شده به فکر عدم اجرای صحیح آن هستند نشان دهنده این واقعیت است که این طرح بسیار مفید، ارزشمند و مناسب است.

وی با بیان اینکه این طرح کاری بزرگ و کارشناسی شده است آن را رحمت و نعمتی بزرگ برای کشورخواند و یادآور شد: ذخیره سازی های لازم از سوی دولت در تمامی بخش ها و زمینه ها صورت گرفته است و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

وی گفت: دولت در برخورد با اخلال گران و محتکرین به صورت جدی وارد شده و با قدرت با آنها برخورد خواهد کرد.

وی ادامه داد: سیاست اصلی انقلاب اسلامی که بر اساس تعالیم قرآنی بنا نهاده شده است توجه به تمامی اقشار مختلف مردم است از این رو با اجرای این طرح به تمامی دهک های جامعه به صورت درست و اصولی توجه خواهد شد.

وی تبیین و تشریح درست این طرح ، برای مردم را یکی از موارد بسیار مهم دانست و افزود: انجام اطلاع رسانی درست از مزایای اجرای این کار بزرگ است که باید در دستور کار مسئولین و شهرداران که بدنه اصلی ارتباطی با مردم هستند قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی جهت گیری مسئولین از سخنرانی های رئیس جمهور در باب هدفمندسازی یارانه ها را ملاک عمل شهرداران و سایر مسئولین دانست و افزود: باید با توجه اساسی به تحلیل هایی که رئیس جمهوراز اجرای این طرح دارند از طریق رسانه های گروهی نسبت به ایجاد امید و نشاط در مردم اقدام کرد.

رشید با اشاره به وظایف، اختیارات و توقعات بسیار گسترده مردم از شهرداران تصریح کرد: شهرداری ها بدنه اصلی ارتباط با توده های مردم محسوب می شوند از این رو با عنایت به وجود وظایف و اختیارات بسیار گسترده شهرداری ها ، رسالت شهرداران بزرگ، خطیر و مقدس است.

وی اظهار داشت: شهرداری ها قطعاً گویای هویت هر شهر هستند و با نگاهی اجمالی به هر شهر می توان قضاوت کرد که شهرداری تا چه اندازه در انجام وظایف محوله موفق بوده و توانسته به اهداف مورد نظر دست یابد.

وی نقش شهرداران را در جهت ایجادانسجام ، وحدت ورضایت مندی عمومی بسیار مهم وحائز اهمیت دانست وبیان داشت : شهرداران می بایست با استفاده از نظرات گروههای مرجع، نخبگان، صاحب نظران ومشاوران در جهت تدوین وارائه برنامه های کوتاه، میان وبلند مدت در جهت عمران شهری اقدام نمایند چرا که میزان رضایت مندی عمومی از سایر دستگاههای اجرایی نیز مرتبط و وابسته به اقدامات وفعالیتهای شهرداریهاست.

استاندارخراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود ارتباط تنگاتنگ شهرداریها وشوراهای اسلامی را یکی دیگر از رموز موفقیت شهرداریها دانست وافزود: باید با انجام کار دسته جمعی واستفاده از نظرات درست واصولی شوراهای اسلامی وایجاد ارتباطی مناسب در این رابطه در جهت توسعه متوازن شهرها اقدام کرد.

رشید انجام برنامه ریزیهای مدون را رمز توسعه وایجاد تحول در حوزه کاری دانست وگفت: امروزه وضعیت ایران اسلامی در دنیا به گونه ای است که می بایست شهرداران ومسئولین فرصت خدمت رسانی ایجاد شده را مغتنم شمرده وبا کار مضاعف با پرداختن صرف به وظایف ذاتی خود در جهت خدمت رسانی بیش از پیش از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

خطر پذیری وشجاعت در تصمیم گیری لازمه مدیریتی موفق است

وی اظهار داشت: خطر پذیری وشجاعت در تصمیم گیری لازمه مدیریتی موفق است ومدیرانی موفق هستند که قدرت تصمیم گیری در شرایط سخت را داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: مراکز نظارتی می بایست ضمن پرداختن به وظایف ذاتی خود از مچ گیری وایجاد مشکلات مرتبط بپرهیزند تا بتوان جریان خدمت رسانی را تسهیل کرد.

وی پرداختن شهرداران به مباحث سیاسی وزد وبند های رایج را از آفت های مهم در شهرداریها دانست ویاد آور شد: مسئولین باید با پرهیز از تشریفات وتجملات وحواشی تنها به خدمت رسانی بپردازند وبا الگو گیری از رویکردهای درست دولت واستفاده از جوانان مشارکت عمومی را به معنای واقعی کلمه به معرض نمایش بگذارند.

وی ادامه داد: شهرداران می بایست با اتخاذ روش مناسب در جهت انعکاس خدمات وفعالیتهای صورت گرفته در حوزه دولت به صورت عام وشهرداریها به صورت خاص از طریق رسانه های گروهی اقدام کنند.

رشید تصریح کرد: شهرداران در انجام مصاحبه ها از دادن وعده هایی که بعداً آنهارا دچار مشکل خواهد کرد پرهیز کنند.

حمایت از سرمایه گذاری در شرایط فعلی وظیفه همه مسئولین است

وی در بخش دیگری از سخنان خود سرمایه گذاری داخلی وخارجی وحمایت از این امر را در شرایط فعلی وظیفه همه مسئولین خواند وگفت: شهرداران باید در جهت تسهیل امور مرتبط با سرمایه گذاران در اسرع وقت وبه بهترین شکل ممکن اقدام نمایند چراکه این امر موجب ایجاد اشتغال ونهایتاً توسعه پایدار در مناطقه خواهد شد.

وی استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی جهت واگذاری امور شهری را یکی دیگر از موارد بسیار مهم در جهت توسعه وعمران منطقه دانست وافزود: شهرداران می بایست با ایجاد بسترها وزیرساختهای مناسب در جهت مبلمان شهری، ساخت وسازها وانجام پروژه های عمرانی از توانمندی بخش خصوصی به نحو مطلوب استفاده کنند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به امنیت پایداری که در خراسان جنوبی وجود دارد آ ن را مزیتی مهم برای تشویق سرمایه گذاران دانست واظهارداشت: مطابق با آخرین ارزیابی های انجام شده از سوی مراجع ذیربط خراسان جنوبی امن ترین استان کشور است که می تواند مزیتی بسیار مناسب در جهت تشویق سرمایه گذاران معرفی شود که در این بین شهرداران نقشی اساسی بر عهده دارند.

وی ضمن تاکید بر پرداخت مطالبات شهرداریها از دستگاههای اجرایی یادآورشد: موضوع آموزش شهرداران باید به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

وی بیان داشت: مسئله اسکان شهرداران در تهران، واگذاری پروژه های عمرانی به سازمان همیاری شهرداریها وبازنگری قانون شهرداریها نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.