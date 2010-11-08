مراسم هفتگی بزرگداشت شهدای تهران در بهشت زهرا(س) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت یاد و خاطره 30 شهید پرافتخار انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شهر تهران با مشارکت اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران، مرکز فرهنگی خانه شهید و روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(س) برگزار می شود.

این مراسم با حضور خانواده های معظم شاهد و مسئولان لشکری و کشوری رأس ساعت 14 به مدت 45 دقیقه در محل سالن دعای ندبه مهدیه شهدا برپا می شود.

گفتنی است؛ بر اساس دستور و تأکیدات شهردار تهران، دکتر محمدباقر قالیباف مقرر است هر هفته مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حمایت سازمانهای شهرداری تهران و با حضور خانواده های معظم شهدا و دوستداران انقلاب، امام و شهدا در گلزار شهدای بهشت زهرا(س) برگزار گردد.