  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۳۳

از پنجشنبه20 آبان؛

مراسم هفتگی بزرگداشت شهدای تهران در بهشت زهرا(س) برگزار می شود

مراسم هفتگی بزرگداشت شهدای تهران در بهشت زهرا(س) برگزار می شود

مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس تهران از پنجشنبه 20 آبان هر هفته در گلزار شهدای بهشت زهرا(س) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت یاد و خاطره 30 شهید پرافتخار انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شهر تهران با مشارکت اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران، مرکز فرهنگی خانه شهید و روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(س) برگزار می شود.

این مراسم با حضور خانواده های معظم شاهد و مسئولان لشکری و کشوری رأس ساعت 14 به مدت 45 دقیقه در محل سالن دعای ندبه مهدیه شهدا برپا می شود.

گفتنی است؛ بر اساس دستور و تأکیدات شهردار تهران، دکتر محمدباقر قالیباف مقرر است هر هفته مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حمایت سازمانهای شهرداری تهران و با حضور خانواده های معظم شهدا و دوستداران انقلاب، امام و شهدا در گلزار شهدای بهشت زهرا(س) برگزار گردد.

کد مطلب 1187528

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها