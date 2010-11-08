1.5 میلیون مترمربع زمین روستایی برای واگذاری تملک شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی ‌اصغر آسمانی‌ مقدم ظهر دوشنبه در بازدید از طرح مسکن روستای دهلکوه بیرجند اظهار داشت: 77 هزار و 616 متر مربع زمین به 251 خانوار در روستاهای استان واگذار شده است.

وی بیان داشت: بنیاد مسکن به خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، ایثارگران و شهدا در روستاها با 20 درصد تخفیف زمین واگذار می‌ کند.‌

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه به جز روستاهای حاشیه شهر بیرجند، میانگین قیمت زمین واگذار شده به روستاییان دو میلیون ریال است، گفت: تنها متولی واگذاری زمین در روستاها بنیاد مسکن می باشد.

وی شناسایی اراضی، گرفتن استعلام و مصوبات لازم از ادارات و کمیسیون مرتبط را از جمله مواد پیگیری تملک زمین توسط این سازمان عنوان کرد و تصریح کرد: اجرای موفق طرح مسکن مهر را در گرو مشارکت، همکاری و حضور پررنگ تمام دستگاه‌های متولی این بخش است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با ابراز گلایه از بروز کارشکنی‌ ها و بی تفاوتی‌ها در این حوزه خواستار توجه همه مدیران به ضرورت اجرای این طرح کلان ملی و پرهیز از شتاب ‌زدگی و اعمال سلیقه ‌های شخصی شد.

وی در بررسی مشکلات مسکن سربیشه نیز اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان را سه دغدغه اصلی برشمرد و گفت: با حل این سه مهم می ‌توان 99 درصد از راه را طی کرد و جوانان را در مسیر صحیح قرار داد و آن وقت است که تهاجم فرهنگی و حملات بیگانه به این قشر تاثیرگذار آسیبی نمی ‌رساند.

آسمانی ‌مقدم به بخشی از مشکلات پیش روی روند ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر در شهرستان سربیشه پرداخت و اظهار داشت: بر اساس برنامه زمان‌ بندی شده برای این شهرستان و در راستای تحقق اهداف دولت دهم باید تا پایان تیرماه سال آینده تعداد 660 واحد آماده واگذاری به مردم باشد و باید مدیران عامل تعاونی و دستگاه‌های ذی‌ ربط توجه لازم را داشته باشند.