  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

گلستان تراز تجاری خوبی با کشورهای فارسی زبان دارد

گلستان تراز تجاری خوبی با کشورهای فارسی زبان دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: تراز تجاری استان با کشورهای تاجیکستان و افغانستان رقم خوبی است و امیدواریم نشست این هیئت در گرگان رهاوردهای خوبی برای سه کشور داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال ظهر دوشنبه در نشست با تجار کشورهای فارسی زبان در گرگان افزود: سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان دارای مشترکات زیادی هستند و باید در بحث تجارت رابطه نزدیک تری بین ما وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: حضور دوستانه هیئتهای تجاری کشورهای تاجیکستان و افغانستان را در استان به فال نیک گرفته و امید است شاهد انعقاد تفاهمنامه های خوبی در این بخش باشیم.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان نیز افزود: باید با برگزاری نشست های مشترک تجاری، در آینده نزدیک شاهد دو برابر شدن حجم تجارت با کشورهای فارسی زبان باشیم.

رضا غلامی خطاب به تجار و بازرگانان کشورهای تاجیکستان و افغانستان گفت: شما میهمانان عزیز و مورد توجه کشور ایران هستید و امید است حضور شما فتح بابی برای دور جدید تجاری و افزایش مبادلات با کشور ما باشد.
 
معاون برنامه ریزی استاندار گلستان ادامه داد: به عنوان نماینده دولت و استاندار، آمادگی کامل خود را برای رشد جهشی در بخش تجارت خارجی اعلام می کنم و حاضریم در این راه هر مانعی که وجود داشته باشد را برداریم.
 
وی خاطرنشان کرد: ممکن است در این زمینه موانع قانونی نیز وجود داشته باشد که برای برداشتن آنها از راه قانونی تلاش می کنیم.
 
غلامی همچنین تاکید کرد که مسئولان از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی حمایت می کنند و پشت سر انها ایستاده اند.
کد مطلب 1187531

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها