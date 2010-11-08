گلستان تراز تجاری خوبی با کشورهای فارسی زبان دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال ظهر دوشنبه در نشست با تجار کشورهای فارسی زبان در گرگان افزود: سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان دارای مشترکات زیادی هستند و باید در بحث تجارت رابطه نزدیک تری بین ما وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: حضور دوستانه هیئتهای تجاری کشورهای تاجیکستان و افغانستان را در استان به فال نیک گرفته و امید است شاهد انعقاد تفاهمنامه های خوبی در این بخش باشیم.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان نیز افزود: باید با برگزاری نشست های مشترک تجاری، در آینده نزدیک شاهد دو برابر شدن حجم تجارت با کشورهای فارسی زبان باشیم.

رضا غلامی خطاب به تجار و بازرگانان کشورهای تاجیکستان و افغانستان گفت: شما میهمانان عزیز و مورد توجه کشور ایران هستید و امید است حضور شما فتح بابی برای دور جدید تجاری و افزایش مبادلات با کشور ما باشد.



معاون برنامه ریزی استاندار گلستان ادامه داد: به عنوان نماینده دولت و استاندار، آمادگی کامل خود را برای رشد جهشی در بخش تجارت خارجی اعلام می کنم و حاضریم در این راه هر مانعی که وجود داشته باشد را برداریم.



وی خاطرنشان کرد: ممکن است در این زمینه موانع قانونی نیز وجود داشته باشد که برای برداشتن آنها از راه قانونی تلاش می کنیم.



غلامی همچنین تاکید کرد که مسئولان از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی حمایت می کنند و پشت سر انها ایستاده اند.