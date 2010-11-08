توزیع پنج هزار سبد کالا بین خانواده های ایتام تحت حمایت

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بر این اساس سبد کالای توزیع شده شامل برنج، پنیر و خشکبار است که توزیع یادشده در راستای خدمات و کمکهای امداد به نیازمندان انجام گرفته است.

وی، میزان ریالی سبد کالا را برای هر خانوار 500 هزار ریال عنوان کرد و گفت: در مجموع سه میلیارد ریال اعتبار و ارزش سبد کالاها است که با کمک خیرین و نیکوکاران و کمیته امداد استان البرز هزینه شده است.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان البرز، کار آمدی و محرومیت با محوریت توانمند سازی خانواده های تحت حمایت را از اهداف این نهاد عنوان کرد و افزود: سبد کالا فقط مختص خانواده های ایتام تحت حمایت کمیته امداد است.



فرزندان ممتاز کارکنان کمیته امداد استان البرز تجلیل شدند





حسن جلالی نژاد، رئیس اداره نیروی انسانی کمیته امداد استان البرز در این خصوص اعلام کرد: طی مراسمی با حضور خانواده های کارکنان این نهاد از 183 نفر از فرزندان ممتاز دختر و پسر در مقطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاهی با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی تجلیل شد.

وی افزود: بر این اساس تعداد 137 نفر در مقطع ابتدایی، تعداد 29 نفر در مقطع راهنمایی، تعداد 11 نفر در مقطع پیش دانشگاهی و دبیرستان و تعداد چهار نفر در مقطع کارشناسی مورد تقدیر قرار گرفتند.

این مسئول ضمن تشکر از زحمات این افراد خاطرنشان کرد: در این راستا مبلغی بالغ بر 92 میلیون ریال هدایای نقدی به فرزندان ممتاز کارکنان کمیته امداد پرداخت شده است.



برگزاری گردهمایی دانشجویان جدید الورود تحت حمایت در استان البرز





گردهمایی توجیهی دانشجویان جدید الورود و تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز برگزار می شود.

قربانعلی مصطفایی، رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد استان البرز با اعلام این مطلب اظهار داشت: فراهم کردن امکانات ادامه تحصیل فرزندان خانواده های تحت حمایت به منظور شکوفایی استعدادها و رسیدن به مدارج عالی علمی از اقدامات این اداره است.

وی ادامه داد: براین اساس خدماتی جهت تحصیل، کمک هزینه تحصیلی و شهریه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد ارائه می شود.

300 دانش آموز تحت حمایت در دانشگاههای سراسر کشور پذیرفته شدند

این مسئول، آشنایی مددجویان با فضای دانشگاه، ارائه راهکارهایی برای تحصیل بهتر و ... را از اهداف گردهمایی دانشجویان جدید الورود عنوان کرد و گفت: طی سال تحصیلی 90-89 تعداد 300 نفر از دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان البرز در دانشگاههای سراسر کشور در رشته های مختلف پذیرفته شده اند.

وی یادآور شد: از این تعداد 100 نفر برادر و 200 نفر را خواهران تشکیل می دهند.

مصطفایی افزود: بر این اساس در تاریخ 18 آبان ماه سال جاری با حضور تعداد 300 نفر از دانشجویان جدید الورود همایشی در سالن الغدیر اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز برگزار می شود.