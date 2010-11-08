آذربایجان غربی و فارس الگوی تعامل فرهنگی دو استان در سطح ملی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حامد دهقانان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در ارومیه، افزود: حافظ شیرازی غزل سرای بنام جهانی و شمس تبریزی به عنوان قطب عارفان جهان دو فرصت بسیار مهم برای برقراری ارتیاط فرهنگی بین دو استان هستند .

وی بیان داشت: برگزاری این کنگره با هدف برقراری تعامل میان دو خرده فرهنگ کمک بسیار خوبی در ظهور و بروز بیش از پیش ظرفیتهای فرهنگی ملی بوده و به هم افزایی فرهنگی منجر می شود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار فارس با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری فرهنگی فارس و آذربایجان غربی در کنگره بین المللی حافظ شیرازی، اظهار داشت: حضور مسئولان آذربایجان غربی در کنگره بین المللی حافظ و حضور مسئولان استان فارس در کنگره بین اللمللی شمس آغاز یک تعامل فرهنگی بلند مدت و موثر بین دو استان خواهد بود .

کنگره بین المللی شمس تبریزی با حضور اندیشمندان، محققان و شمس پژوهان، مولانا و حافظ شناسان ایران و سفیران 15 کشور خارجی و هنرمندان در برنامه های مختلف در شهرستان های خوی و ارومیه از امروز به مدت پنج روز آغاز بکار کرده است.

استاد شهرام ناظری امشب در راستای برنامه های این کنگره در سالن شمس مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه اجرای موسیقی زنده سنتی خواهند داشت.

بخش مذهبی این کنگره در سالروز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام با رویکرد تاثیر آیات و روایات در شکل گیری افکار و شخصیت حضرت شمس، روز یکشنبه در سالن ارشاد خوی برگزار شده و همچنین شب شعر تحت عنوان شبی با شمس نیز شامگاه یکشنبه در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

روز سه شنبه مصادف با 18آبان ماه بخش علمی کنگره در زیر مجموعه های ادبیات و عرفان در سالن ارشاد خوی ادامه می یابد، در این روز اجرای مراسم سنتی "مثنوی خوانی" در محل هتل ثمین خوی از ساعت 20 شب برپا خواهد شد.

بخش هنری کنگره بین المللی شمس تبریزی در آذربایجان غربی روز چهارشنبه در سالن ارشاد خوی و در خصوص تاثیر عرفان به خصوص افکار و شخصیت حضرت شمس در هنر مورد بررسی اساتید دانشگاه های هنر قرار می گیرد.

در این روز کنسرت شهرام ناظری در مقبره شمس تبریزی و بر سر مزار ایشان در خوی برپا می شود، درادامه این مراسم نشان بارگاه مولانا توسط بیست و سومین نواده مولانا به استاد شهرام ناظری هدیه خواهد شد و در این آیین همچنین مسئول بارگاه مولانا از ترکیه سخنرانی می کند.

برنامه اختتامیه به صورت رسمی در عصر روز چهارشنبه و از ساعت 20 در نوزدهمین روز از آبان در سالن ارشاد خوی برگزار خواهد شد.

برنامه های جنبی کنگره از جمله بازدید از اماکن تاریخی و مذهبی و نیز جاذبه های گردشگری شهرستان خوی روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

در بیستمین روز از آبان نیز اجرای کنسرت "عالیم قاسم اف" از جمهوری آذربایجان در شهر خوی پیش بینی شده است تا برنامه های نخستین کنگره بین المللی شمس تبریزی پایان یابد.