ابزار هنری باید برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس به میدان بیاید

پرویز امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با تاکید بر اینکه مردم جامعه هنوز به این باور نرسیده اند که جنگ نرم در حال گسترش است، گفت: باید به لحاظ فکری و معرفتی واستفاده ارزش های اساسی برای مقابله با این جنگ بسیج شد.

امینی با بیان اینکه هنوز اولویت های جامعه فرهنگی مشخص نشده است، افزود: با وجود مطرح شدن جنگ نرم هیچ تغییری در مناسبات بخش های اصلی فرهنگ کشور دیده نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط جنگی باید اصول مهم را درک کرد و با شناخت تهدیدات و روش های دشمن، به مقابله با آن پرداخت، گفت: متاسفانه تاکنون جنگ نرم در جامعه به باور نرسیده است.

امینی به زمان آغاز جنگ تحمیلی اشاره کرد و با بیان اینکه در زمان شروع این جنگ در فاصله ی زمانی کمتر از دو سال فتح خرمشهر انجام شد، گفت: در بحث جنگ نرم با وجود اینکه بیش از دو سال از مطرح شدن آن می گذرد فتح الفتوحی رخ نداده است.

این جامعه شناس در ادامه با بیان اینکه شهادت و شهادت طلبی از عقبه های جامعه ایران اسلامی است، گفت: فرهنگ شهادت طلبی باید در جامعه گسترش یابد.

امینی گفت: باید فرهنگ شفاهی حضور راویان دفاع مقدس دربین مردم را گسترش داد و هنر را در خدمت به دفاع مقدس به کار گرفت.

امینی افزود: باید به خانواده های شهدا احترام گذاشت و از بی مهری به آنها خودداری کرد تا فرهنگ شهادت در جامعه ارزش پذیرد.

وی افزود: خانواده های شهدا سردمداران این فرهنگ در جامعه هستند و باید سیره و روش شهدا را در جامعه رواج داد.

پرویز امینی با بیان اینکه وصیت نامه های شهدا، پیام شهدا به مردم جامعه است، گفت: خط به خط وصیت نامه شهدا در حالت خلوص عنوان شده و این بیانات شفاف ترین پیام به مردم جامعه است.

این نویسنده برگزاری یادواره ها و کنگره های شهدا را برای ترویج فرهنگ شهادت در جامعه موثر دانست و با بیان اینکه باید جبهه فرهنگی انقلاب را مردمی کنیم، افزود: اگر کارها در حوزه دینی، فرهنگی و مردمی باشد، اثرگذاری آن بیشتر است.

وی گفت: نقش آفرینان در برگزاری یادواره ها باید مردم جامعه باشند و زمانی که برگزاری یادواره ها جنبه دولتی پیدا کند و مردم به عنوان تماشاچی باشند، نقش و اثر آن کم خواهد شد.