ادارات اردبیل 350 میلیون ریال در هزینه های پستی صرفه جویی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یعقوب نژاد محمد ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات امور اداری و نیروی انسانی ادارات و نهادهای شهرستان گرمی اظهار داشت: این میزان صرفه جویی با استفاده از شبکه دولت توسط ادارات محقق شده است.

وی ارسال نامه ها در سرعترین زمان، انجام امور اداری در فضای امن تر، کاهش هزینه های پستی و... را از مهمترین مزایای توسعه شبکه دولت عنوان کرد و افزود: کلیه ادارات جا مانده از طرح توسعه شبکه دولت، موظف هستند تا یک ماه آینده به این شبکه متصل شوند.

معاون استاندار اردبیل با تاکید بر استمرار صرفه جویی و پرهیز از هزینه های زاید در ادارات استان اضافه کرد: در همین راستا، تبدیل سیستم سوخت خودروهای دولتی به گازسوز و جمع آوری خودروهای فرسوده با جایگزینی خودروهای نو در استان آغاز شده است.

وی از پیش بینی اجرای طرح ویدئو کنفرانس جهت افزایش ارتباط مستقیم مدیران استان با مسئولان شهرستانی در آینده و افزایش سرعت شبکه های دولت و اتصال بانک ها به این شبکه خبر داد.

نژادمحمد همچنین با اشاره به آمادگی برای کمک به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان دولت تصریح کرد: استانداری اردبیل به منظور ارتقا کارآیی کارکنان، آماده اعزام اساتید به شهرستانهای استان و برگزاری دوره های مختلف می باشد.

وی در پایان طرح ساماندهی نیروهای انسانی در استان را که به تدریج، همه دستگاه های دولتی را شامل خواهد شد از دیگر برنامه ها برای ارتقا بهره وری و استفاده بهینه از منابع برشمرد.