نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز مسائل کشورهایی همچون آمریکا و لبنان بیشترین توجه رسانه های جهان عرب را به خود اختصاص داده است.

روزنامه الوطن عمان در کاریکاتور روز خود به عدم تحقق وعده های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرده است. در این تصویر وعده های انتخاباتی اوباما در سال 2008 به شکل ماشینی به تصویر کشیده شده است که بخش های مختلف آن در حال فروپاشی است.

روزنامه النهار لبنان نیز به موضوع اختلافات گروه 8 مارس و جریان 14 مارس لبنان درباره دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری پرداخته است. در این کاریکاتور جریان 14 مارس که از دادگاه بین المللی و تصمیمات آن حمایت می کند به سوی ماراتن این دادگاه قصد شروع دویدن را دارد حال آنکه گروه هشت مارس که این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد برخلاف جهت قصد دویدن دارد.

پایگاه خبری فلسطین الیوم نیز در بخش کاریکاتور خود مذاکرات مستقیم سازش و گفتگوی ملی فلسطین را مورد توجه قرار داده است. در این کاریکاتور ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بر سر میزی نشسته است که یک طرف آن مذاکرات و طرف دیگر گفتگوی ملی قرار دارد و گوش وی نسبت به درخواست فلسطینی ها برای از سرگیری گفتگوهای ملی ناشنوا است و تنها به مذاکره با رژیم صهیونیستی توجه دارد.

روزنامه البیان چاپ امارات در کاریکاتور امروز نیز به سفر باراک اوباما به آسیا اشاره کرده است. در این کاریکاتور اوباما در حال تمرین یوگا بر روی تخته پر از میخ است که حاکی از روابط شکننده آمریکا و هند و اقتصاد شرق آسیا است و در واقع ریاضت کشی رئیس جمهور آمریکا برای بهبود روابط با هند را نشان می دهد.

روزنامه عکاظ چاپ عربستان سعودی نیز در کاریکاتور خود مردی را به تصویر کشیده است که در حال باد کردن بادکنک های طائفه گرایی است. در واقع حاوی این پیام است که عرب ها در شرایط فعلی به مسئله طائفه گرایی در عراق دامن می زنند.

روزنامه الحیات چاپ لندن نیز بحران سیاسی و اوضاع شکننده در لبنان را موضوع روز کاریکاتور خود قرار داده است. در این تصویر لبنان به شکل کلبه ای بر نوک صخره ها و لبه پرتگاه به تصویر کشیده شده است که هر آن احتمال دارد به پرتگاه و وادی نابسامانی سقوط کند.

روزنامه السفیر چاپ لبنان نیز به سیاست های آمریکا بعد از انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا پرداخته است. در این تصویر رئیس جمهور آمریکا را به تصویر کشیده است که نیمی از چهره آن که باراک اوباما است واضح و آشکار است و نیمه دیگر نامشخص است که از ابهام در دورنمای سیاست های آمریکا بعد از انتخابات اخیر این کشور حکایت دارد.