آذربایجان غربی الگوی مناسبی جهت توسعه تعاملات فرهنگی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، روح الله احمد زاده کرمانی ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه کنگره بین المللی شمس تبریزی در ارومیه در گفتگو با خبرنگاران افزود: رویکرد دولت پیوند عمیق فرهنگی بین حوزه های مختلف فرهنگی بوده و استانهای آذربایجان غربی و فارس به عنوان دو حوزه غنی فرهنگی و تمدنی در فرهنگ ایرانی تاثیر گذار هستند.

وی در ادامه بیان داشت: آذربایجان غربی و فارس ازظرفیت های خوبی برای تعمیق و توسعه فعالیت های فرهنگی برخوردار هستند.

استاندار فارس اظهار داشت: آذربایجان غربی و فارس با بهره گیری از وجوه مشترک فرهنگی و تکیه بر بعد شعر و عرفان اسلامی و ایرانی نقش مهمی در توسعه فرهنگی کشور، می توانند ایفا کنند .

کنگره بین المللی شمس تبریزی با حضور اندیشمندان، محققان و شمس پژوهان، مولانا و حافظ شناسان ایران و سفیران 15 کشور خارجی و هنرمندان در برنامه های مختلف در شهرستان های خوی و ارومیه از امروز به مدت پنج روز آغاز بکار کرده است.

استاد شهرام ناظری امشب در راستای برنامه های این کنگره در سالن شمس مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه اجرای موسیقی زنده سنتی خواهند داشت.

بخش مذهبی این کنگره در سالروز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام با رویکرد تاثیر آیات و روایات در شکل گیری افکار و شخصیت حضرت شمس، روز یکشنبه در سالن ارشاد خوی برگزار شده و همچنین شب شعر تحت عنوان شبی با شمس نیز شامگاه یکشنبه در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

روز سه شنبه مصادف با 18آبان ماه بخش علمی کنگره در زیر مجموعه های ادبیات و عرفان در سالن ارشاد خوی ادامه می یابد، در این روز اجرای مراسم سنتی "مثنوی خوانی" در محل هتل ثمین خوی از ساعت 20 شب برپا خواهد شد.

بخش هنری کنگره بین المللی شمس تبریزی در آذربایجان غربی روز چهارشنبه در سالن ارشاد خوی و در خصوص تاثیر عرفان به خصوص افکار و شخصیت حضرت شمس در هنر مورد بررسی اساتید دانشگاه های هنر قرار می گیرد.

در این روز کنسرت شهرام ناظری در مقبره شمس تبریزی و بر سر مزار ایشان در خوی برپا می شود، درادامه این مراسم نشان بارگاه مولانا توسط بیست و سومین نواده مولانا به استاد شهرام ناظری هدیه خواهد شد و در این آیین همچنین مسئول بارگاه مولانا از ترکیه سخنرانی می کند.

برنامه اختتامیه به صورت رسمی در عصر روز چهارشنبه و از ساعت 20 در نوزدهمین روز از آبان در سالن ارشاد خوی برگزار خواهد شد.

برنامه های جنبی کنگره از جمله بازدید از اماکن تاریخی و مذهبی و نیز جاذبه های گردشگری شهرستان خوی روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

در بیستمین روز از آبان نیز اجرای کنسرت "عالیم قاسم اف" از جمهوری آذربایجان در شهر خوی پیش بینی شده است تا برنامه های نخستین کنگره بین المللی شمس تبریزی پایان یابد.