رزمندگان بالاترین درجه ایثار را به نمایش گذاشتند

حسین رویوران در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه فرهنگ دفاع مقدس در شرایط خاصی به وجود آمده است، گفت: قطعاً این فرهنگ با میزان شور و شعوری که به همراه داشت در هیچ زمان دیگری غیر از جنگ هشت ساله ایران پدید نمی آید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیازمند تعریف نوعی فرهنگ براساس فرهنگ غنی هشت سال دفاع مقدس هستیم، گفت: یکی از آفت های کنونی جامعه در موضوع دفاع مقدس فرهنگ خود محوری و بی تفاوتی اجتماعی است که این فرهنگ نادرست در نقطه مقابل فرهنگ ایثار و شهادت و از خودگذشتگی قراردارد.

وی با تاکید بر اینکه زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، همبستگی و احساس مسئولیت اجتماعی در افراد می تواند جامعه را تا حدودی به فرهنگ غنی دفاع مقدس نزدیک کند، افزود: برگزاری کنگره ها و ارائه برنامه های مستند با موضوع دفاع مقدس از طریق صدا و سیما، رسانه ها و کانون های فرهنگی در این زمینه موثر است.

رویوران با بیان اینکه ارتباط مستقیم با نسلی که در جنگ و حماسه دفاع مقدس حضور داشته اند، بخش وسیعی از ارزش های آن دوران را به جامعه منتقل می کند، اظهار داشت: برگزاری کنگره های مختلف دفاع مقدس در زنده نگه داشتن این فرهنگ ارزشمند و غنی موثر است اما در نوع برگزاری این کنگره ها استفاده گسترده از افرادی که در جنگ حضور مستقیم داشته اند تاثیر گذارتر از جزوه ها، کتب و بروشورهای تولید شده در این زمینه است.

کارشناس سیاسی مسائل خاورمیانه با بیان اینکه تولید برنامه های مستند از زبان قهرمانان حماسه دفاع مقدس، می تواند فرهنگ سازی مناسبی در جامعه ایجاد کند، افزود: برگزاری یادواره ها در حوزه های محلی و ملی در تبیین و انتقال فرهنگ هشت سال دفاع مقدس موثر خواهد بود.