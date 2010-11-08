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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۵۷

حلیمی خبر داد:

بودجه سال جاری شیر مدارس استان البرز 4.5 میلیارد تومان است

بودجه سال جاری شیر مدارس استان البرز 4.5 میلیارد تومان است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: بودجه سال جاری شیر مدارس این استان چهار میلیارد و 400 میلیون تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حلیمی ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاحیه طرح شیر مدارس استان البرز در آموزشگاه فاطمه (س) کرج در جمع خبرنگاران افزود: شیر چند نوبت در هفته بین دانش آموزان مدارس توزیع می شود که این امر تاثیر مطلوبی در سلامتی آنها دارد.

وی ادامه داد: 364 هزار دانش آموز در استان البرز از سهمیه شیر برخوردار هستند و در مدارس خود شیر می نوشند.

شیر بین دانش آموزان مراکز مختلف توزیع می شود

این مسئول بیان کرد: این شیر بین دانش آموزان مراکز مختلف از جمله مدارس دولتی و غیردولتی، مراکز استثنایی و مهدکودکهای مربوطه توزیع می شود.

وی خاطرنشان کرد:‌ در خصوص تامین شیر مدارس در استان البرز با چند شرکت قرارداد داریم و شیر مورد نیاز را از طریق آنها تامین می کنیم.

حلیمی اضافه کرد: این شیرها پاستوریزه و استرلیزه هستند و تلاش می شود که با کیفیت بالا به دست دانش آموزان برسد.

استقرار حوزه مالی و اداری آموزش و پرورش البرز تا پایان بهمن

حلیمی گفت: تا آخر آبان ماه، یک حوزه در آموزش و پرورش استان البرز مستقر می شود و تا پایان بهمن ماه نیز شاهد استقرار حوزه مالی و اداری خواهیم بود.

وی یادآور شد:  تاکنون شیر مدارس در مقاطع مختلف به دانش آموزان داده می شد و در صورت امکان، به زودی دبیرستانهای پسرانه کشور نیز مشمول این امر خواهند شد که این امر بسیار مطلوب است.

کد مطلب 1187556

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