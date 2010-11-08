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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

50 طرح توسعه محلات در پایتخت اجرا می شود

50 طرح توسعه محلات در پایتخت اجرا می شود

معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران اعلام کرد: 70 طرح موضعی و 50 طرح توسعه محلات از محورهای برنامه های مطالعاتی است که برای امسال در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله این طرحهای موضعی می توان به طراحی شهری بلوار میرداماد به عنوان یکی از محورهای اساسی و جدی اشاره کرد و همچنین طراحی پهنه صنعتی حکیمیه در منطقه 4 شهرداری نیز از دیگر طرح های مطالعاتی است که در دست اقدام است.

ساماندهی اراضی فرودگاه مهرآباد، طرح ساماندهی و نوسازی حریم بزرگراه یادگار امام (ره) ، طراحی شهری محور جمهوری، طراحی شهری خیابان امام خمینی (ره)، پیاده راه سازی مرکز تاریخی تهران نیز از دیگر طرح های موضعی در دست اجرای سالجاری است.

طراحی شهری اراضی جنوبی محله نعمت آباد و مرکز پرورش گل و گیاه منطقه، توسعه سایت صنعتی کارگاه های اراضی جنوب غرب درمنطقه 19 شهرداری و طرح راهبردی احیاو بهسازی محدوده تاریخی چشمه علی درمنطقه 20 را می توان از دیگر طرح های موضعی در دست اجرا دانست.

پس از بررسی و اخذ نتایج مطالعات طرح های توسعه شهری اقدامات اجرایی طرح های مذکور در هریک از مناطق به صورت پروژه های موضعی به اجرا در می آید.

کد مطلب 1187557

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