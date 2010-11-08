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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۰۰

نخستین فرهنگسرای خصوصی در کرج به بهره برداری رسید

نخستین فرهنگسرای خصوصی در کرج به بهره برداری رسید

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار کلانشهر کرج از افتتاح نخستین فرهنگسرای خصوصی در این کلانشهر خبر داد و گفت: باید زمینه ورود بخش خصوصی و ایجاد رغبت سرمایه گذاری در تمام ابعاد مدیریت شهری در کرج فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدعلی آقازاده ظهر دوشنبه در حاشیه بهره برداری از این پروژه اظهار داشت: مقوله فرهنگ و توسعه فرهنگی را می توان برگیرنده تمامی شئون زندگی بشر دانست در این راستا توسعه فرهنگ و ایجاد زیرساختهای مناسب این بخش یکی از مباحث مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: امروزه در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، اساس کار شهرداری‌ها، فعالیت فرهنگی و اجتماعی بر مبنای مشارکت عمومی است بنابراین تبدیل شهرداری از یک نهاد خدماتی به نهاد اجتماعی، نیازمند نهادینه کردن فرهنگ مشارکت مردم در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است.

آقازاده تاکید کرد: اگر معتقدیم با توسعه فرهنگ، ابعاد دیگر جامعه توسعه خواهد یافت باید به تخصیص اعتبارات فرهنگی توجه بیشتری شود.

این مسئول افزود: لازم است در امور فرهنگی و اجتماعی نیز یکپارچگی مدیریت برای جلوگیری از موازی کاری و هم‌افزایی لحاظ شود.
 
توجه به گسترش موسسات فرهنگی هنری در کرج ضروری است

شهردار کرج بیان کرد: همچنین با توجه به قابلیتها و ظرفیتهای بخش فرهنگ، لزوم توجه به گسترش موسسات فرهنگی هنری  و فرهنگسراها در کلانشهر کرج احساس می شود.

وی در ادامه با اشاره به بهره برداری از نخستین فرهنگسرای خصوصی در این کلانشهر گفت: امروز شاهد بهره برداری از نخستین فرهنگسرای شهر با مشارکت بخش خصوصی هستیم  و باید زمینه ورود بخش خصوصی و ایجاد رغبت سرمایه گذاری در این زمینه در شهر فراهم شود.

نخستین فرهنگسرای کودک با سرمایه گذاری بخش خصوصی در کلانشهر کرج صبح امروز در منطقه 7 شهرداری کرج  با مشارکت معاونت فرهنگی اجتماعی به بهره برداری رسید.
کد مطلب 1187558

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