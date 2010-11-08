نخستین فرهنگسرای خصوصی در کرج به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدعلی آقازاده ظهر دوشنبه در حاشیه بهره برداری از این پروژه اظهار داشت: مقوله فرهنگ و توسعه فرهنگی را می توان برگیرنده تمامی شئون زندگی بشر دانست در این راستا توسعه فرهنگ و ایجاد زیرساختهای مناسب این بخش یکی از مباحث مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.



وی افزود: امروزه در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، اساس کار شهرداری‌ها، فعالیت فرهنگی و اجتماعی بر مبنای مشارکت عمومی است بنابراین تبدیل شهرداری از یک نهاد خدماتی به نهاد اجتماعی، نیازمند نهادینه کردن فرهنگ مشارکت مردم در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است.



آقازاده تاکید کرد: اگر معتقدیم با توسعه فرهنگ، ابعاد دیگر جامعه توسعه خواهد یافت باید به تخصیص اعتبارات فرهنگی توجه بیشتری شود.



این مسئول افزود: لازم است در امور فرهنگی و اجتماعی نیز یکپارچگی مدیریت برای جلوگیری از موازی کاری و هم‌افزایی لحاظ شود.

توجه به گسترش موسسات فرهنگی هنری در کرج ضروری است



شهردار کرج بیان کرد: همچنین با توجه به قابلیتها و ظرفیتهای بخش فرهنگ، لزوم توجه به گسترش موسسات فرهنگی هنری و فرهنگسراها در کلانشهر کرج احساس می شود.



وی در ادامه با اشاره به بهره برداری از نخستین فرهنگسرای خصوصی در این کلانشهر گفت: امروز شاهد بهره برداری از نخستین فرهنگسرای شهر با مشارکت بخش خصوصی هستیم و باید زمینه ورود بخش خصوصی و ایجاد رغبت سرمایه گذاری در این زمینه در شهر فراهم شود.



نخستین فرهنگسرای کودک با سرمایه گذاری بخش خصوصی در کلانشهر کرج صبح امروز در منطقه 7 شهرداری کرج با مشارکت معاونت فرهنگی اجتماعی به بهره برداری رسید.