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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۱۰

646 شغل برای مددجویان کمیته امداد استان مرکزی فراهم شد

646 شغل برای مددجویان کمیته امداد استان مرکزی فراهم شد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی گفت: از ابتدای سال تا کنون 646 فرصت شغلی برای مددجویان تحت پوشش این نهاد در استان مرکزی ایجاد شده است.

رمضانعلی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با تاکید بر اینکه  یکی از اهداف مهم این نهاد اشتغالزایی برای مددجویان مستعد تحت پوشش می باشد  افزود: مشاغل ایجاد شده در حرفی همچون کشاورزی ، دامپروری ، صنایع دستی ، فعالیتهای صنفی و صنعتی، خدمات و باغداری در کل استان است.

وی در زمینه ایجاد شغل برای مدد جویان مستعد اشتغال گفت: قبل از اینکه تسهیلات در خصوص ایجاد شغل در اختیار مستعدین اشتغال قرار گیرد تحت آموزشهای تخصصی در حیطه حرفه مورد نظر قرار می گیرند تا در ادامه کار با مشکل عدم درآمد و در نهایت ور شکستگی و یا تعطیلی شغل مواجه نگردند .
 
جلالی در خصوص اعتبار در نظر گرفته شده برای این تعداد شغل اظهار داشت: برای این فرصتهای شغلی ایجاد شده اعتباری بالغ بر37میلیاردریال هزینه شده که جهت مددجویان، فرزندان فارغ التحصیل، بازماندگان از تحصیل، مدد جویان نیازمند و نیازمندان غیر تحت حمایت شغل ایجاد شده است.
کد مطلب 1187561

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