646 شغل برای مددجویان کمیته امداد استان مرکزی فراهم شد

رمضانعلی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با تاکید بر اینکه یکی از اهداف مهم این نهاد اشتغالزایی برای مددجویان مستعد تحت پوشش می باشد افزود: مشاغل ایجاد شده در حرفی همچون کشاورزی ، دامپروری ، صنایع دستی ، فعالیتهای صنفی و صنعتی، خدمات و باغداری در کل استان است.

وی در زمینه ایجاد شغل برای مدد جویان مستعد اشتغال گفت: قبل از اینکه تسهیلات در خصوص ایجاد شغل در اختیار مستعدین اشتغال قرار گیرد تحت آموزشهای تخصصی در حیطه حرفه مورد نظر قرار می گیرند تا در ادامه کار با مشکل عدم درآمد و در نهایت ور شکستگی و یا تعطیلی شغل مواجه نگردند .

جلالی در خصوص اعتبار در نظر گرفته شده برای این تعداد شغل اظهار داشت: برای این فرصتهای شغلی ایجاد شده اعتباری بالغ بر37میلیاردریال هزینه شده که جهت مددجویان، فرزندان فارغ التحصیل، بازماندگان از تحصیل، مدد جویان نیازمند و نیازمندان غیر تحت حمایت شغل ایجاد شده است.