به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهزاد در جمع خبرنگاران گفت: قیمت برق همانطور که وزیر نیرو اعلام کرده در بسته برق مشخص شده است ولی عدد آن را نمی توانیم اعلام کنیم.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: برای اینکه قیمت برق در بسته هدفمند کردن یارانه ها، مشکلی برای مردم ایجاد نکند، تنها 14 جلسه در حضور رئیس جمهور بر روی این بسته کار کارشناسی صورت گرفته و به جز آن، ساعتها کار کارشناسی در بدنه صنعت برق انجام شده است تا در نهایت بسته برق به نحوی تدارک دیده شود که افزایش صورتحساب بیش از 70 درصد مصرف کنندگان برق، زیر 4 هزار تومان باشد.

وی با بیان اینکه قیمت برق بیش از 90 درصد مشترکان برق نیز زیر 7 هزار تومان افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: در شرایط هدفمند کردن یارانه ها، هر 100 کیلووات برق، قیمت متفاوتی از 100 کیلووات قبلی آن خواهد داشت و قبوض هم به این صورت شفاف و ساده قرائت می شوند و هر مشترک به راحتی می تواند قبض برق خود را محاسبه کند.

بهزاد در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در روش تعیین برق بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، 100 کیلووات اول معادل A ریال و مازاد بر 100 کیلووات اول تا 200 کیلووات، B ریال محاسبه می شود.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: اگر فردی 150 کیلووات برق مصرف کند، 100 کیلووات آن با یک نرخ و 50 کیلووات دیگر نیز با نرخ دیگری محاسبه می شود. وی الگوی مصرف را هم اکنون 200 کیلووات عنوان کرد.

به گفته بهزاد، بحث هدفمند کردن یارانه ها را در برق، به موازات هوشمند کردن کنتورها انجام می دهیم و در این میان نیز بسیاری از کنتورهایی که نصب می شود، دیجیتالی و هوشمند خواهند بود؛ ولی برنامه کلی صنعت برق این است که تا پایان سال 90، تمامی کنتورها هوشمند شوند.

وی اظهار داشت: چنانچه بودجه تامین شود می توان 20 میلیون کنتور را ظرف یکسال و مابقی را تا سال 90 هوشمند کنیم.