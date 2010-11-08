به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که شامل کلیه فیلمنامه‌های برگزیده سینمای جوان در یکسال اخیر است زیر نظر یزدان عشیری و به مدیرمسئولی هاشم میرزاخانی و کوشش آرش رمضانیان گردآوری و آماده شده است.

"راش درخت منطقه شمال" نوشته میترا روحی‌منش، "بازگشت" نوشته رضا ولی‌پور، "مسافر" نوشته شریف اسلامی، "دخمه" نوشته سلیمان حسنی، "پائیزهمان سال" نوشته شهرام بزرگی، "رحمتگر مهربان" نوشته سعید ثقه ‌ی ،" 8/8/88" نوشته قربانعلی طاهرفر، "مین چی" نوشته احمد تقوایی ، "رد پایی روی برف " نوشته فرج جدیدی اکبری فا ، "برای او" نوشته مهدی رئیسی، "نذرم ادا" نوشته عزیزالله محمودپور، "یارک " نوشته سیده منیره آقایی میر "حکیم سیدابوالقاسم نباتی " نوشته فرج جدیدی اکبری فام، " نفس نرم نسیم" نوشته سعید همتی وند، "هیچ چیز عوض نشده" نوشته محمدصادق دهقانی ، "پندار" نوشته مهناز ویژه رضایی،"خاطره رعنا" نوشته حمید عسکری، "جاده" نوشته عادل تبریزی، "پیچک" نوشته امین کریمی، "قره قروت بابایی" نوشته نرگس خرقانی، "سه دقیقه فیلمنامه" نوشته نرگس خرقانی ، " سیب تلخ" نوشته ادیب امینی رنجبر،"مامان ، من، بابا" نوشته عمران حیرم، "از آفتاب تا مهتاب" نوشته بهروز یزدانی، "ضربدر سفید " نوشته رحیم کریم زاده، "روما" نوشته سجاد ایمانی، "با من حرف بزن" نوشته علیرضا احمدی، "آش نذری" نوشته مریم سلیمانی، "چتر" نوشته اسما حامدی فر، "تجربه یک سفر کوتاه با مادر" نوشته مهدی امامی، "سه چرخه " نوشته سیدفرهاد نجفی‌فرد و " نوروز" نوشته حسین تقوی راد در این مجموعه گردآوری شده است.

- فیلم­های کوتاه کشورهای عضو اتحادیه بین­المللی فیلمسازان مسلمان در بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران مرور می‌شود. این فیلم‌ها از کشورهای پاکستان، اندونزی، ترکیه، مصر و لبنان در قالب بخش مرور فیلم‌های اتحادیه بین­المللی فیلمسازان مسلمان در بخش بین الملل جشنواره به نمایش در‌می‌آید.

فیلم‌های "مرهم" میان عدنان احمد، "خبر خوب" آقای نیکولاس یودیفار، "بچه" آلتان یوچل"، "وقتی دستم را مشت می­کنم" عمر رابرت همیلتون و "چشمان خالکوبی شده" یومنا ایتانی در بیست و هفتمین جشنواره به نمایش درمی‌آید. جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از 28 آبان تا سوم آذر در تهران و همزمان در هشت منطقه فرهنگی کشور برگزار می‌شود.