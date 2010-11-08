اولین پروژه مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به قم کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم ظهر دوشنبه در این مراسم به ویژگی های پروژه مذکور پرداخت و گفت: این پروژه اولین مجموعه⁯ای از مسکن مهر در استان قم است که به صورت ویلایی در 98 قطعه زمین احداث می⁯شود.



عبدالله جلالی متراژ کل عرصه این پروژه را 13 هزار و 830 متر مربع و اعیانی آن را 22 هزار و 230 متر مربع اعلام کرد و افزود: متوسط هر ساختمان 75 مترمربع است و برای هر واحد مسکونی حدود 30 میلیون تومان هزینه برآورد شده که 10 میلیون تومان آن از مصوبات سفر مقام معظم رهبری است که به صورت بلاعوض پرداخت می⁯شود و مابقی آنها از طریق اعطای تسهیلات قرض الحسنه به محرومین تامین می⁯شود.



وی خاطرنشان کرد: دو میلیارد و 800 میلیون تومان از هزینه⁯های احداث این پروژه به صورت بلاعوض و پنج میلیارد و 800 میلیون تومان از طریق اعطای تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می شود.



جلالی اضافه کرد: در سفر مقام معظم رهبری به قم، احداث هزار واحد مسکونی برای محرومان تصویب شد که از این تعداد 700 واحد مسکونی به محرومین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مابقی به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی واگذار می⁯شود.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم با بیان اینکه این واحدها باید در سالهای 89، 90 و 91 احداث و تحویل محرومان شود بر لزوم تسریع در فراهم کردن زیرساخت⁯های این پروژه تاکید کرد.



وی گفت: در صورتی که مسکن مورد نیاز محرومان جامعه تامین شود حدود 50 تا 60 درصد از مشکلات آنها برطرف می⁯شود.