خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم گلف نوجوانان کشورمان به منظور شرکت در رقابت‎های قهرمانی زیر 18 سال جهان صبح امروز دوشنبه عازم تایلند شدند. این نخستین حضور گلف بازان جوان کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان است.

دوره مربیگری پرواز ورزش‎های هوایی برگزار می‎شود

به دنبال برطرف شدن موانع قانونی و پس از گذشت چهار سال دوره مربیگری پرواز ورزش‎های هوایی در کشورمان برگزار می‌شود. این دوره آموزشی پرواز درجه سه انجمن ورزش‎های هوایی 29 آبان‎ماه در مجموعه ورزشی آزادی آغاز می‎شود.

مسابقات کاراته قهرمانی نیروهای مسلح برگزار می‎شود

هفدهمین دوره رقابت‎های کاراته قهرمانی نیروهای مسلح با عنوان یادواره شهدای نیروهای مسلح با حضور ستاد نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بسیج مستضعفان و سازمان‌های تابعه طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری برگزار می‎شود.

پایان هفته هشتم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر جوانان و امید

هفته هشتم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر جوانان و امیدهای باشگاه‎های کشور (هفته نخست مرحله برگشت) با پیروزی تیم فولاد اکسین اهواز مقابل نفت آبادان به پایان رسید. اهوازی این بازی را با پیروزی 5 بر 2 خود تمام کردند. در پایان این هفته از رقابت‏ها تیم مناطق نفت خیز جنوب با 16 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.