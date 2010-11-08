خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم گلف نوجوانان کشورمان به منظور شرکت در رقابتهای قهرمانی زیر 18 سال جهان صبح امروز دوشنبه عازم تایلند شدند. این نخستین حضور گلف بازان جوان کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان است.
دوره مربیگری پرواز ورزشهای هوایی برگزار میشود
به دنبال برطرف شدن موانع قانونی و پس از گذشت چهار سال دوره مربیگری پرواز ورزشهای هوایی در کشورمان برگزار میشود. این دوره آموزشی پرواز درجه سه انجمن ورزشهای هوایی 29 آبانماه در مجموعه ورزشی آزادی آغاز میشود.
مسابقات کاراته قهرمانی نیروهای مسلح برگزار میشود
هفدهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی نیروهای مسلح با عنوان یادواره شهدای نیروهای مسلح با حضور ستاد نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بسیج مستضعفان و سازمانهای تابعه طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری برگزار میشود.
پایان هفته هشتم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر جوانان و امید
هفته هشتم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر جوانان و امیدهای باشگاههای کشور (هفته نخست مرحله برگشت) با پیروزی تیم فولاد اکسین اهواز مقابل نفت آبادان به پایان رسید. اهوازی این بازی را با پیروزی 5 بر 2 خود تمام کردند. در پایان این هفته از رقابتها تیم مناطق نفت خیز جنوب با 16 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.
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