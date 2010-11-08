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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

خبرهای کوتاه ورزشی

خبرهای کوتاه ورزشی

خبرهایی از اعزام تیم نوجوانان گلف به تایلند، برگزاری دوره مربیگری پرواز ورزش‎های هوایی، برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی نیروهای مسلح و پایان هفته هشتم رقابت‎های تنیس روی میز لیگ برتر جوانان و امید را در خبرگزاری مهر می‎خوانید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم گلف نوجوانان کشورمان به منظور شرکت در رقابت‎های قهرمانی زیر 18 سال جهان صبح امروز دوشنبه عازم تایلند شدند. این نخستین حضور گلف بازان جوان کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان است.

دوره مربیگری پرواز ورزش‎های هوایی برگزار می‎شود
به دنبال برطرف شدن موانع قانونی و پس از گذشت چهار سال دوره مربیگری پرواز ورزش‎های هوایی در کشورمان برگزار می‌شود. این دوره آموزشی پرواز درجه سه انجمن ورزش‎های هوایی 29 آبان‎ماه در مجموعه ورزشی آزادی آغاز می‎شود.

مسابقات کاراته قهرمانی نیروهای مسلح برگزار می‎شود
هفدهمین دوره رقابت‎های کاراته قهرمانی نیروهای مسلح با عنوان یادواره شهدای نیروهای مسلح با حضور ستاد نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بسیج مستضعفان و سازمان‌های تابعه طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری برگزار می‎شود.

پایان هفته هشتم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر جوانان و امید
هفته هشتم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر جوانان و امیدهای باشگاه‎های کشور (هفته نخست مرحله برگشت) با پیروزی تیم فولاد اکسین اهواز مقابل نفت آبادان به پایان رسید. اهوازی این بازی را با پیروزی 5 بر 2 خود تمام کردند. در پایان این هفته از رقابت‏ها تیم مناطق نفت خیز جنوب با 16 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.

کد مطلب 1187572

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