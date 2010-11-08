محمد هاشم غرقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیگیری مطالبات مردم در مرکز رسیدگی به شکایت مردمی نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: ما بدنبال ارتقا سطح ارتباطات مردم با این مرکزهستیم تا بهتر و بیشتربه مشکلات مردم رسیدگی کنیم ، لذا در این راستا پروژه ملی "سامد" را در سراسر کشور راه اندازی کردیم که انشاء الله بزودی این پروژه ملی که یکی از طرح های دولت الکترونیک است بطور رسمی توسط رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

وی در عین حال تصریح کرد: البته طبیعی است که تعدادی از مردم درخواستهایشان بنا بدلائلی به نتیجه نرسد.

رئیس مرکز رسیدگی به شکایت مردمی نهاد ریاست جمهوری در برشمردن علل به نتیجه نرسیدن شکایات مردمی عنوان کرد: به نتیجه نرسیدن شکایات مردم دلائل مختلفی از جمله "وجود محدودیتهای قانونی" ، "انتظارات بیش از حد معمول "و یا " وجود ضعفهایی در قانون یا در مدیریت" دارد و درحال حاضر هم ضعف در قانون داریم هم سوء مدیریت داریم هم سطح انتظارات از نهاد بالاست و هم اینکه برخی از نامه ها ارتباطی به نهاد ندارد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درخصوص میزان شکایات مردمی در نیمه نخست سال جاری نیز عنوان کرد: در مجموع شکایتهای مردمی نسبت به اوایل دولت کاهش یافته است ، بطوریکه هم اکنون تنها 2/3 درصد از کل نامه های اخذ شده شکایت مردمی است و مابقی آن درخواستهای مختلف است.



غرقی در ادامه به ارزیابی عملکرد وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی توسط مرکز رسیدگی به شکایت مردمی نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: ما در این مرکز بصورت سالیانه و ماهیانه از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مختلف ارزیابی بعمل می آوریم که در ارزیابی ماهیانه 10 دستگاه اجرایی برتر و همینطور 10 دستگاه اجرایی ضعیف را انتخاب می کنیم و ارزیابی خود را برای آنها ارسال می کنیم تا نقاط ضعفشان را برطرف کنند.



وی همچنین در مورد زمان فرآیند رسیدن شکایت نامه های مردم به دست مسئولان مربوطه گفت: تقریبا به طور معمول رسیدن شکایت نامه های مردم به دست مسئولان مربوطه یک هفته به طول می انجامد ، ولی درخواست ها ظرف 3 الی 4 روز به دست مسئولان مربوطه می رسد.



