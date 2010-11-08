تحول در مساجد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌ الله محی الدین حائری شیرازی صبح دوشنبه در سومین مرحله از اولین دوره فرهنگی آموزشی ائمه جماعات مساجد کشور در مجتمع یاوران مهدی‌(عج) قم برگزار شد، با بیان اینکه تحول در مساجد لازمه نگاه امروز است اظهار داشت: باید در اداره مسجد، ساکنان و همسایگان مسجد را شناخت و از حضور آنها در مسجد کمک گرفت.



آیت الله حائری شیرازی ادامه داد: اگر انسان از کودکی وارد مسجد شد و این مسیر را ادامه داد در زمان بزرگسالی نیز مسجد به داد او خواهد رسید و او را یاری می‌رساند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: انسان به تنهایی چیزی از خود ندارد و اگر بداند بدون خداوند از بین می‌رود خود را در خدا خلاصه می‌کند.



حائری شیرازی با اشاره به اینکه وجود تقوا در انسان باعث بیداری او می‌شود، افزود: وقتی برای انسان تقوا مطرح باشد عبور برای او آسان و معابر برای او باز می‌شود، راه خروج و عبور همیشه روشن است و این انسان با تقواست که جرأت عبور را پیدا می‌کند.



وی با بیان اینکه انسان وقتی نیتش دچار ناخالصی شود محل گذر او مانند گذر از باتلاق می‌شود، ادامه داد: مجموعه اعمال انسان زمانی سر و سامان می‌گیرند که خدا را در نظر بگیرد.



استاد اخلاق حوزه علمیه قم اضافه کرد: تقوا به اعمال انسان شکل می‌دهد و برقامت اعمال لباس زیبا می‌پوشاند.



استاد اخلاق حوزه علمیه قم افزود: اگر انسان در عمق وجودش همواره به خداوند توجه داشته باشد و یاد خداوند در عمق وجودش نفوذ کرده باشد، دیگر به ذکری غیر از معبود مشغول نخواهد شد.



آیت الله حائری شیرازی افزود: خدا محور نیازهای انسان است و همه چیز منهای خدا پوچ است و اگر در این دنیا این مطلب را درک نکنیم وقتی به سرای آخرت قدم بگذاریم آن زمان به این واقعیت خواهیم رسید ولی دیگر سودی نخواهد داشت.



استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: اگر نیت انسان رضای خداوند باشد، خدای متعال نیز او را در انجام اعمال صحیح هدایت می‌کند.



وی با بیان اینکه ریشه پیشرفت انسان در این است که فضای دنیا را ببیند و درک کند خاطرنشان کرد: دنیا به گونه‌ای است که به انسان برگ توت می‌دهد تا از او ابریشم بگیرد و انسان بر دوراهی پروانه شدن و پیله ابریشم ماندن قرار می‌گیرد که آن پیله ،منیت انسان است که اگر آن را سوراخ کند پروانه شده است اما اگر تردید و تأخیر کند از او ابریشم می‌گیرند و خود می‌میرد.



آیت الله حائری شیرازی با تأکید بر رعایت حق برادری نسبت به یکدیگر خاطرنشان کرد: خدا می‌فرماید با تبسم به برادر مومن گناه آمرزیده می‌شود.



وی ابراز داشت: حقوق برادر مومن سنگین است و در این راستا بسیاری نتوانستند این حق را به جای آورند و این امر وظیفه‌ سنگینی است که بر دوش ما نهاده شده است.