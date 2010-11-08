اعضای تیم ملی "موی تای" برای حضور در مسابقات جهانی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های موی تای قهرمانی جهان اواخر آذرماه به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد و نفرات معرفی شده در پایان رقابت‌های انتخابی از دوم آذرماه به اردوی آماده سازی خواهند رفت.

رقابت‌های انتخابی با حضور داوران رسمی فدراسیون ورزش‌های رزمی در سالن شهید همت برگزار شد و در پایان محمد مددی، رضا حمزه نژاد، مسعود عبدالمالکی، وحید شهبازی، سیدعیسی علمدارنظام، ابراهیم اکران‌پور، حسین رخنه، وحید روشنی، نیما مجیدی، مجید رازانی، جعفر احمدی، حسن مومنی، سیدکاوه سلیمانی و سیدشاهین موسوین برای حضور در مسابقات جهانی انتخاب شدند.

تیم ملی موی تای با ترکیبی کامل در این دوره از مسابقات شرکت خواهد کرد.