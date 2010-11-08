رکورد تولید 120 تن انار در هر هکتار در شهرستان کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سیروس ابراهیمی ظهر دوشنبه در جشنواره منطقه ای یاقوت سرخ ایران با اشاره قابلیت شهرستان کوهدشت در زمینه تولید انار، اظهار داشت: در حال حاضر راندمان تولید در منطقه زیر تنگ سیاب کوهدشت راندمان بالایی است.

وی ادامه داد: در حالیکه در دنیا در هر هکتار 10 تن تولید انار صورت می گیرد در شهرستان کوهدشت در هر هکتار تا 120 تن تولید نیز گزارش شده است.

تبدیل زیرتنگ سیاب کوهدشت به منطقه توریستی

فرماندار کوهدشت یادآور شد: برای بالا بردن راندمان تولید انار در کوهدشت باید علاوه بر ارتقای آموزشها در راستای از بین بردن کرم گلوگاه به عنوان یکی از آفات انار قدم برداریم.

ابراهیمی با اشاره به محرومیت منطقه زیرتنگ سیاب قبل از توسعه باغات انار، افزود: در حال حاضر این منطقه به یک منطقه اقتصادی و توریستی تبدیل شده است.

ضرورت ایجاد سد خسروآباد برای توسعه باغات انار

وی همچنین بر ضرورت توسعه باغات انار در کوهدشت تاکید کرد و یادآور شد: با ایجاد سد خسروآباد در کنار این باغات می توان ضمن تحت پوشش قرار دادن باغات منطقه زمینه ایجاد یک مرکز توریستی در شهرستان کوهدشت را فراهم کرد.

فرماندار شهرستان کوهدشت ادامه داد: همچنین در حال حاضر در غرب منطقه زیر تنگ سیاب رودخانه سیمره قرار دارد که می توان از این ظرفیت برای احداث باغات انار در حاشیه این رودخانه نهایت استفاده را برد.

ایجاد ایستگاههای پمپاژ آب برای توسعه باغات انار تسریع شود

ابراهیمی همچنین خواستار تسریع در احداث ایستگاههای پمپاژ آب در منطقه شد و گفت: متاسفانه سرعت کنونی اجرای این ایستگاهها کند است که امید می رود مسئولان در این زمینه حمایتهای لازم را داشته باشند.

وی خواستار توجه ویژه مسئولان به باغات انار زیر تنگ سیاب به عنوان یک پروژه اقتصادی ملی و فراملی شد و خاطر نشان کرد: در صورت تحقق این نگاه ویژه زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی و سازمانهای بین المللی در این منطقه فراهم خواهد شد.

فرماندار کوهدشت همچنین از نیاز 90 میلیارد ریالی برای ایجاد زیرساختها در منطقه زیر تنگ سیاب خبر داد و خواستار مساعدت وزارت کشاورزی در این زمینه شد.