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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۲۳

تاگس اشپیگل گزارش داد:

اوج بی اعتباری غرب در افغانستان/ وعده ها محقق نشده است

اوج بی اعتباری غرب در افغانستان/ وعده ها محقق نشده است

یک روزنامه آلمانی با اشاره به اینکه نیروهای خارجی در افغانستان به عنوان خیانتکار، فاسد و بی نظم شناخته می شوند، نوشت: حیثیت غرب در این کشور بدتر از این که هست نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی در این باره نوشت: حیثیت نیروهای بین المللی ایساف در افغانستان بدتر از این که هست نمی شود.

در اوایل سال 2010 در کنفرانس افغانستان در لندن تصمیم گرفته شد تا اکتبر 2011 ارتش افغانستان به بیش از 170 هزار سرباز و پلیس این کشور نیز به حدود 134هزار نیرو افزایش یابد و همچنین قرار شد در صورت عقب نشینی برخی نیروهای خارجی از این کشور مسئولیت آنها به گروههای بومی سپرده شود، اما در واقعیت چنین رویاهایی محقق نشد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: حیثیت و اعتبار شرکای افغانستان در غرب  بسیار بد است. آنها به عنوان خیانتکار، بی نظم و فاسد در این کشور شناخته می شوند و غرب نه سال بعد از شروع جنگ افغانستان هنوز در ابتدای راه قرار دارد.

نویسنده در ادامه به وضعیت بد آموزش نیروهای افغانی توسط نیروهای بین المللی اشاره کرده و می نویسد: بازسازی ارتش و پلیس این کشور باید از صفر شروع شود.

در پایان این مطلب آمده است: هیچ یک از سربازان افغانی بر این عقیده نیستند که در چنین وضعیتی ارتش افغانستان بتواند در سال 2014 به تنهایی مسئولیت امنیت کشورش را در دست گیرد.

کد مطلب 1187583

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