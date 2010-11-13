کاهش 20 درصدی مبلغ قبوض برق با 10 درصد صرفه جویی

همایون حائری در گفتگو با مهر گفت: توانیر برای فصل زمستان برنامه ریزیهای دقیقی را انجام داده است تا بتوان با کمترین مشکل، این فصل را سپری کرد؛ بر این اساس با توجه به اینکه برق انرژی جایگزین گاز است، مخازن سوخت نیروگاهی در حد اطمینان بخشی پر شده است تا در صورت قطع گاز، نیروگاهها از سوخت دوم استفاده کنند.

مدیرعامل توانیر درباره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد: وزارت نیرو تمامی تلاش خود را به کار خواهد بست تا مردم بتوانند با بهینه سازی مصارف خود و بدون ایجاد خلل در زندگی روزمره، سهم کمتری از یارانه های نقدی را صرف برق کنند.

وی افزود: اگر مشترکان تنها بتوانند 10 درصد از میزان مصرف خود بکاهند، در مقابل 20 درصد از مبلغ قبض برق آنها کاسته می شود و آنها می توانند سهم بیشتری پس انداز کنند. حایری گفت: هدف وزارت نیرو شفاف سازی است.