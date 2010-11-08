امنیت زمینه ساز تکامل و ارتقای بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار محمود تشکلی، قبل از ظهر دوشنبه در همایش علمی نقش فرهنگ سازی دینی در ارتقای امنیت اجتماعی که در سالن همایش‌های دفتر تیلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، جایگاه امنیت در اسلام را مورد تأکید قرار داد و گفت: اسلام امنیت را یکی از اصول زندگی و ضرورت اجتناب ناپذیر زندگی جمعی و عنصر حیاتی در بهره برداری از مزایا و مواهب حیات و نعمات الهی می‌داند.



وی ادامه داد: امنیت از دیدگاه اسلام از لوازم ضروری و زمینه ساز تکامل و ارتقای بشر تلقی می شود و اسلام امنیت را از مقدس‌ترین آرمان‌های بشری و الهی می‌داند.



جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با استناد به آموزه‌های قرآنی، سیره نظری و عملی پیامبر و ائمه معصومین(ع) نظریه امنیتی اسلام را دارای اصولی دانست و در این خصوص بیان داشت: نظریه امنیتی اسلام دارای اصول، مبانی، معانی و مفاهیم خاص خود می‌باشد که از مهمترین این اصول موثر می‌توان به اصل توحید، ایمان، ولایت و سعادت اشاره کرد.



وی بیان داشت: اصل توحید یا مرکزیت دادن به نظام هستی و انسجام بخشی به شبکه ارتباط پدیده‌های مختلف در واقع انسان را از آشفتگی و پریشانی در سطحی فردی و جمعی رهایی می‌بخشد و زمینه آرامش و اطمینان را برای او فراهم می‌سازد.



تشکلی، اصل ایمان را به عنوان یکی دیگر از اصول نظریه امنیتی در اسلام مورد تأکید قرار داد و گفت: انسان با اظهار و شهادت زبانی اسلام می‌آورد ولی باید این اظهار زبانی در مملکت وجودی فرد و محیط خارجی نیز عینیت یابد و به مرحله بالاتر ارتقا یابد.



جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا ادامه داد: اصل ولایت در نظریه امنیتی اسلام بر پذیرش اصل تصدی امور مسلمین از ناحیه خداوند متعال دلالت دارد و این تصدی عام است.



وی در خصوص اصل سعادت در نظریه امنیتی در اسلام گفت: انسان در اسلام از آن حیث مورد کرامت الهی واقع شده است که بر کلیه موجودات برتری دارد و چون این کرامت عام و مشمول نوع بشر می‌شود در تک تک انسان‌ها معنا یافته و موضوعیت دارد.