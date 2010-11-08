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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۲۰

احمد عجم:

رئیس جمهور این هفته به استان قزوین سفر می کند

رئیس جمهور این هفته به استان قزوین سفر می کند

قزوین - خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: رئیس جمهور کشورمان در سومین دور سفرهای استانی روز چهارشنبه این هفته به استان قزوین سفر می کند.

احمد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: استان قزوین برای استقبال از دکتر احمدی نژاد آماده شده و روزهای چهارشنبه 19 و پنجشنبه 20 آبان ماه میزبان عالیترین مقام اجرایی کشور خواهد بود.

استاندار افزود: در اولین روز سفر رئیس جمهور به استان قزوین پس از استقبال عمومی و دیدار مردمی در محل مزار شهدای قزوین، جلسه کارگروه فرهنگی هیئت دولت در محل باغستان تشکیل خواهد شد.
 
وی جلسه رئیس جمهور با ایثارگران و خانواده شهدا و گفتگوی مستقیم و زنده از طریق شبکه استانی  سیمای مرکز قزوین را از دیگر برنامه های این سفر اعلام کرد.
 
عجم جلسه رئیس جمهور با مدیران دستگاههای اجرایی استان و دیدار با منتخبان استان را از برنامه های آقای احمدی نژاد در روز پنجشنبه دانست و اظهار داشت: تعدادی از وزیران نیز به عنوان نمایندگان تام الاختیار رئیس جمهور با سفر به شهرستانهای استان قزوین ضمن دیدار با مردم چند طرح عمرانی و صنعتی را افتتاح خواهد کرد.
 
کد مطلب 1187588

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