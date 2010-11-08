مهلت کاندیداتوری انتخابات AFC به اتمام رسید/ ملاقات بن همام با نخست وزیر ازبکستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، بیست و چهارمین مجمع عمومی کنفدراسیون فوتبال آسیا 6 ژانویه 2011 (16 دی 1389) درست یک روز قبل از افتتاحیه جام ملت‌های آسیا در دوحه قطر برگزار می شود. اسامی نامزدها در روزهای آینده و پس از بررسی لازم مدارک ارسالی معرفی خواهد شد.

به غیر از ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا سمت‌های دیگری نیز به انتخابات گذاشته می شوند که عبارتند از نایب رئیسی فیفا (یک صندلی)، عضو کمیته اجرایی فیفا (یک یا دو صندلی)، نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا (چهار صندلی)، عضو زن کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا (تنها منطقه جنوب و مرکز یک صندلی) و اعضاء کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا (12 صندلی). مدت زمان تمام سمت‎‌ها از 2011 الی 2015 است.

در مجمع عمومی کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال جزایر ماریانای شمالی حق رای ندارد و فدراسیون برونئی که توسط فیفا محروم شده به شرطی حق رای دارد که این محرومیت برطرف شده باشد.

بن همام که برای تماشای بازی فینال قهرمانی زیر 16 سال آسیا به تاشکند رفته بود، روز یکشنبه با "میرزایف"، نخست وزیر این کشور دیدار کرد.

محمد بن همام در این دیدار برخی از پیشرفت‌های فوتبال آسیا و اقداماتی که در جهت انجام مسئولیت‌های اجتماعی انجام شده را برای "شفقت میرزایف" نخست وزیر ازبکستان توضیح داد.

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: ازبکستان می تواند از برنامه‌های اجتماعی ما مانند " فوتبال نیمه شب" استفاده کند و مدل مناسب آن را در ازبکستان اجرا کند. این برنامه ای برای بچه های خیابانی است تا به جای انحراف از اخلاق به بازی فوتبال رو بیاورند.

بن همام گفت: ازبکستان می تواند برنامه ویژن آسیا را هم در این کشور اجرا کند. ویژن برنامه‌های برای توسعه فوتبال در مناطق مختلف یک کشور است که در نقاط مختلف آسیا برگزار می شود.

عصر یکشنبه کره شمالی با پیروزی برابر ازبکستان به اولین قهرمانی در بازیهای زیر 16 سال آسیا رسید.