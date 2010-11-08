  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۴۰

اوایل دسامبر ؛

متکی در نشست امنیتی "گفتگوی منامه" شرکت می کند

متکی در نشست امنیتی "گفتگوی منامه" شرکت می کند

منابع خبری از شرکت وزیر خارجه ایران در نشست امنیتی منامه در اوایل ماه دسامبر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در اوایل دسامبر (3 تا 5 دسامبر مصادف با 12 تا 14 آذر) در کنفرانس امنیتی منامه موسوم به "گفتکوی منامه" شرکت خواهد کرد.

بنابر این گزارش، شیخ خالد بن حمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در دیدار با وزیر خارجه ایران در نیویورک از وی برای شرکت در این نشست دعوت به عمل آورده است.

نشست گفتگوی منامه یا "Manama Dialogue" نشستی است که از سوی مؤسسه بین المللی برای مطالعات استراتژیک لندن و با کمک وزارت خارجه بحرین هر ساله در پایتخت بحرین برگزار می شود و در آن مقام هایی از دستگاههای دیپلماسی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشورهای مختلف جهان بویژه منطقه شرکت کرده و مسائل منطقه ای و بین المللی را در جلسات مختلف مورد بحث و بررسی قرار می دهند. 

کد مطلب 1187590

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها