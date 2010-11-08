متکی در نشست امنیتی "گفتگوی منامه" شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در اوایل دسامبر (3 تا 5 دسامبر مصادف با 12 تا 14 آذر) در کنفرانس امنیتی منامه موسوم به "گفتکوی منامه" شرکت خواهد کرد.

بنابر این گزارش، شیخ خالد بن حمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در دیدار با وزیر خارجه ایران در نیویورک از وی برای شرکت در این نشست دعوت به عمل آورده است.

نشست گفتگوی منامه یا "Manama Dialogue" نشستی است که از سوی مؤسسه بین المللی برای مطالعات استراتژیک لندن و با کمک وزارت خارجه بحرین هر ساله در پایتخت بحرین برگزار می شود و در آن مقام هایی از دستگاههای دیپلماسی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشورهای مختلف جهان بویژه منطقه شرکت کرده و مسائل منطقه ای و بین المللی را در جلسات مختلف مورد بحث و بررسی قرار می دهند.