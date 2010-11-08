فلسفه ایرانی اسلامی را باید با مسائل امروز جامعه پیوند زنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد ضیمران در گفتگو با روابط عمومی همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه گفت: اگر با برگزاری همایش‌هایی مانند همایش روز جهانی فلسفه، قصد معرفی فلسفه ایرانی اسلامی را داریم، باید از قالبهای گذشته فاصله بگیریم و بکوشیم تا شیوه‌های کهن را اصلاح و تلطیف کنیم و از بیان صرف مسائل آکادمیک بپرهیزیم.

وی افزود: ما باید فلسفه اصیل ایرانی اسلامی را با مسائل امروز جامعه در گیر کنیم و دغدغه‌های اصلی را باید در چار چوب ارتباط با شرایط امروز و وضع کنونی مطرح و به جهانیان معرفی کنیم.

ضیمران با بیان اینکه فلسفه ایران در عرصه بین‌المل جایگاه ویژه‌ای دارد، افزود: امروز جهانیان دغدغه جهانی شدن دارند و ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم. فلسفه ناب ایرانی از جمله عناصری است که می‌تواند در جهانی شدن ما با توجه به قدمت تاریخی، فرهنگ و تمدن کهن ما در این زمینه یاری‌رسان باشد. برگزاری چنین همایشهایی می‌تواند در این زمینه کمک شایانی به معرفی فلسفه ایرانی اسلامی به جهانیان کند؛ البته این مسأله هم به محور سخنرانیها و مقالات بستگی دارد و باید در این زمینه توجهات لازم صورت بگیرد.

این پژوهشگر فلسفه همچنین با تأکید بر اینکه برگزاری چنین همایشهایی می‌تواند در معرفی فلسفه ایرانی به دنیا اثرگذاری بالایی داشته باشد، خاطرنشان کرد: در زمینه فلسفه هر اقدامی که صورت بگیرد، فی نفسه موثر و مفید خواهد بود. برگزاری چنین همایشهایی علاوه بر اینکه موجب تبادلات فرهنگی می‌شود باید سبب‌ساز نزدیکی فیلسوفان و فلسفه‌ها به یکدیگر شود.

وی ادامه داد: بی‌تردید برگزاری چنین همایشهایی از برگزار نشدن آن بهتر است و نباید از اثرگذاری این اقدامات غافل شویم. همچنین رسانه‌ها نقشی اساسی در چنین همایشهایی خواهند داشت و بازتاب رسانه‌ای این همایش بخشی مهم و موثر است که نباید از آن غافل شد. بازتاب رسانه‌ای این همایش می‌تواند به اندازه برگزاری آن مفید و مؤثر باشد.

همایش روز جهانی فلسفه از سی‌ام آبان‌ماه تا دوم آذر، با موضوع "فلسفه؛ نظر و عمل" از سوی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در کتابخانه ملی تهران برگزار می‌شود.