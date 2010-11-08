به گزارش خبرنگار مهر، وهاب فرهمند در مراسم افتتاح کارخانه فرآورده گوشتی اظهار داشت: تعاونیها با 6 هزار شعبه برای تنظیم بازار می توانند در خدمت دولت قرار گیرند و با برنامه ریزی شبکه تولید و توزیع بخش زیادی از نیازهای بازار را تامین کنند.

وی افزود: تمامی بانکها 700 میلیارد تومان تسهیلات برای تشکیل تعاونیها ارائه داده اند در حالی که بانک توسعه تعاون با 500 میلیارد تومان سرمایه، یکهزار و 500 میلیارد تومان به تعاونیها وام داده است.

فرهمند با بیان اینکه صنایع نیاز به تسهیلات دارند، اظهار داشت: واحدهای تولیدی برای گرفتن تسهیلات باید وثیقه ارائه کنند که همین موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در پروسه تولید شده است.

معاون تشکیل، توسعه و نظارت و برنامه وزارت تعاون افزود: اتحادیه تعاونی های فرآورده های گوشتی اولین تعاونی بود که از صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ضمانت دریافت کرد. وی تصریح کرد: تعاونیهای توزیعی آمادگی دارند تا تنظیم بازار را برعهده گیرند.