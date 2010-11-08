تمامی ظرفیتهای فارس برای صادرات استفاده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، روح الله احمدزاده در مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه فارس افزایش 75 درصدی حجم صادرات در فارس را از جمله اهداف دولت دهم در چشم انداز بلند مدت برای توسعه فارس دانست و افزود: جهش اقتصادی در این زمینه با همت و پشتیبانی تمامی دستگاههای استان محقق می شود و دولت تلاش می کند تا با حمایت حداکثری از صنایع تولیدی، این بخش را به تولید حداکثری و ارتقای جایگاه صادراتی خود تشویق تا فارس در جنوب کشور جایگاه صادراتی مناسب تری کسب کند.

وی گفت: احداث صنایع پتروشیمی و فولاد از جمله برنامه های موثر دولت در افزایش حجم صادرات استان خواهد بود و راه اندازی صنایع پایین دستی و توسعه بخشهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی نیز فارس را در افزودن تولید ناخالص ملی بسیار یاری خواهد کرد و ما در این راستا فرصتهای سرمایه گذاری کلانی در بخشهای صنعتی و معدنی فارس ایجاد کرده ایم تا با چند متغیره شدن سبد اقتصادی فارس، این استان جهش اقتصادی بزرگی داشته باشد.

استاندار فارس خواستار توجه بیشتر صادرکنندگان فارس برای بهره گیری از روشهای نوین درعرصه صادرات و تولید شد و افزود: ما می خواهیم با توسعه زیرساخت های صادراتی فارس، فعالیت صنایع تبدیلی و تکمیلی این استان مانند تولید گندم فارس به مقام نخست کشور دست یابد.

احمدزاده صادرات محصولات کشاورزی فارس بدون فراوری و به صورت خام را از مهمترین مشکلات صادراتی فارس دانست تاکید کرد: باید چرخه صادراتی فارس از محدوده محلی و استانی به محدوده های بین المللی و فرا منطقه ای ارتقا یابد و تلاش کنیم تا با توسعه فضای نمایشگاهی در فارس زمینه توسعه صادراتی را فراهم کنیم.

وی با اشاره به وجود سه فرودگاه بین المللی در فارس، این پتانسیل را بستری مناسب برای افزایش حجم صادرات دانست و گفت: فارس برای افزایش حجم صادرات به پایانه صادراتی نیاز دارد و دولت نیز در این راه مصوبات بسیار تاثیر گذاری از جمله اختصاص اعتبار 10 میلیارد ریالی به خوشه های صادرات گرا در نظر گرفته تا روند صادرات و حمایت از صادر کنندگان با سهولت بیشتری انجام شود.

استاندار فارس با اشاره به جایگاه ویژه صادرات برای مدیریت ارشد استان گفت: تشکلهای اقتصادی فارس فردی را به عنوان مشاور صادراتی استاندار معرفی کند و ما به این بخش به عنوان لوکومتیو انضباطی در بخش بازرگانی می نگریم.

احمدزاده با اعلام حمایت همه جانبه از صادرکنندگان اظهار داشت: همه ظرفیت اقتصادی استان را به پای بخش صادرات می آوریم و معتقدیم که اگر صادرات فارس به نقطه مطلوب برسد چرخ تولید نیز در این استان بهتر از همیشه خواهد چرخید و درغیر این صورت ضعف این بخش به از دست دادن فرصتهای اقتصادی منتهی می شود.

وی استحکام زیرساختهای صادراتی را از دیگر اهداف دولت عنوان کرد و افزود: بازاریابی، بازارسازی و بازار رسانی به عنوان سه محور اصلی صادرات باید مورد توجه دست اندرکاران امر صادرات قرار گرفته و مقوله تجارت الکترونیک و فعالیت دانش بنیان را به طور جدی تری دنبال کنند.

این مراسم با تجلیل از 30 صادرکننده برتر فارس در سطح ملی و استانی و برخی دست اندرکاران اقتصادی استان در سالن آمفی تئاتر سازمان بازرگانی پایان یافت.