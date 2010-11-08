محمد مهدی آخوندزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با رویکرد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر در تهران گفت: رویکرد جمهوری اسلامی ایران بر پایه اهدافی است که تا کنون حرکت کرده و آن مبتنی بر این اصل است که هیچ تصمیمی در خزر بدون تامین نظر ایران درباره رژیم جامع حقوقی این دریا اخذ شدنی نیست .

معاون حقوقی وزیر امور خارجه تاکید کرد: ما در خزر از توافقات 1921 و 1940 که از اعتبار برخوردار است سر سوزنی کوتاه نخواهیم آمد و در همین راستا معتقد به اصل "انصاف "هستیم.

وی با اشاره به مذاکرات کارشناسی رژیم حقوقی دریای خزر که فردا سه شنبه با حضور مقامات 5 کشور حاشیه خزر و با سخنرانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز می شود ، گفت: این دور از مذاکرات بیست و هفتمین دور از مذاکرات درباره رژیم جامع حقوقی است.

آخوندزاده همچنین در توضیح قراردادهای 1921 و 1940 گفت: این دو موافقتنامه تاریخی، درباره رژیم ترتیبات حقوقی در خصوص خزر بین ایران و شوروی سابق است.