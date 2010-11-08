اجلاس مشورتی کمیسیون های شوراهای اسلامی در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فریدون اصفهانیان بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این مجمع مشورتی، با بررسی طرح های پیشنهادی و ارائه راهکارها و نقطه نظرات سازنده از سوی روسای کمیسیون های فرهنگی اجتماعی کلان شهرها و مراکز استان ها، در راستای ارتقاء فرهنگ شهروندی و رونق بخشیدن به عملکرد مدیریت شهری، گام های موثری برداشته می شود.

اصفهانیان افزود: طرح های مصوب شده در تمامی اجلاس های برگزار شده به استان های سراسر کشور ارسال می شود و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر در کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی هر شهر، با توجه به نیازها و ضرورت ها و نهایتاً بومی سازی طرح ها در شورای اسلامی شهرها به تصویب می رسد تا بعد از طی مراحل قانونی، جهت اجرایی شدن به شهرداری ها ابلاغ شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر تمام مصوبات این مجمع مشورتی برای ادامه روند اجرایی شدن موضوعات طرح شده در سطح کشور به شورای عالی استانها ارسال می شود تا در اسرع وقت از سوی این شورا جهت ارائه به مجلس مبنی بر تصویب نهایی برخی از طرح ها اقدام گردد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر زنجان تصریح کرد: طرح های سند راهبردی تغییر رویکرد و ساختار مدیریت شهری (شهرداری) از سازمانی خدماتی و کالبد محور به نهادی خدماتی و اجتماع محور، الزام مدیریت شهری به ایجاد و تثبیت تشکیلات و ساختار اداری در حوزه فرهنگی اجتماعی، ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی، گسترش فعالیت ها و برنامه های قرآنی و مناسب سازی فضاهای شهری برای استفاده سالمندان، معلولان، روشندلان، جانبازان و افراد ناتوان، از جمله مباحثی هستند که مورد بحث و تبادل نظر در اجلاس مزبور قرار می گیرند.

اصفهانیان برگزاری مجمع مشورتی بانوان عضو شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استان ها را در روز 21 آبان ماه یادآور شد و بحث و بررسی پیرامون مباحث تخصصی حوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی را از موارد طرح شده در این مجمع عنوان کرد.