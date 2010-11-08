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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۵۸

بدلیل طرح موضوع تسلیحات اتمی؛

اوباما دعوت شرکت در نشست برندگان نوبل صلح را رد کرد

اوباما دعوت شرکت در نشست برندگان نوبل صلح را رد کرد

رئیس جمهوری آمریکا دعوت برای شرکت در نشست برندگان جایزه صلح نوبل را که قرار است اواخر این هفته در هیروشیما برگزار شود رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، رئیس جمهوری آمریکا قرار است اواخر این هفته وارد ژاپن شده و در نشست رهبران آسیا شرکت کند. در همین حین برندگان جایزه صلح نوبل نیز نشست خود را در شهر هیروشیما برگزار خواهند کرد.

برندگان جایزه نوبل صلح در خصوص تسلیحات هسته ای گفتگو خواهند کرد.

این افراد طی نامه ای از باراک اوباما خواسته بودند تا در اواخر این هفته در این نشست شرکت کند که مورد قبول وی قرار نگرفته است.

واشنگتن پست نوشته است که 5 تن از برندگان نوبل صلح از اوباما خواسته بودند تا با شرکت در افتتاحیه این نشست در روز جمعه بر جهان عاری از تسلیحات هسته ای تاکید کند.

کد مطلب 1187616

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