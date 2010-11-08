به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی در مراسم افتتاح کارخانه مدرن فرآورده های گوشتی در هشتگرد با اشاره به تولید کارخانه های فرآورده های گوشتی در کشور افزود: میزان تولید فرآورده های گوشتی در کشور حدود 400 هزار تن است که 7 تا 7.5 میلیون وعده غذایی را تامین می کند.

وی تصریح کرد: این فرآورده های گوشتی 60 درصد اماکن غذاخوری و 40 درصد مایحتاج مورد نیاز مردم را تامین می کنند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرآورده های گوشتی اظهار داشت: تاسیس کشتارگاه‌های مدرن در کنار واحدهای بسته بندی گوشت برای عرضه گوشت بسته بندی و بهداشتی ضروری است، ضمن آنکه شرکتهای تعاونی ارتباط دهنده میان مصرف کننده، تولید کننده و دولت هستند و می توانند نقش زیادی در تنظیم بازار داشته باشند.

وی افزود: سهم تعاونیها در برنامه پنجم توسعه یک چهارم اقتصاد کل کشور تعیین شده است که این برنامه ضرورت سهم بیشتر تعاونیها در تنظیم بازار را نشان می دهد.

موسوی تصریح کرد: نماینده ای از وزارت تعاون باید در کمیسیون ماده یک برای تدوین مقررات صادرات و واردات حضور داشته باشد تا زمینه تحقق اهداف برنامه پنجم فراهم شود.

وی با بیان اینکه این کارخانه دویست و چهل و هشتمین کارخانه فرآورده های گوشتی است که از وزارت صنایع مجوز گرفته است، گفت: اداره نظارت بر مواد غذایی، اداره استاندارد، سازمان دامپزشکی بر تولید فرآورده های گوشتی نظارت دارند اما هر از گاهی تولیدات این کارخانه ها مورد نظرهای غیر کارشناسی قرار می گیرد.

موسوی تصریح کرد: 110 هزار نفر به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند؛ بنابراین نباید با اظهارنظرهای غیر کارشناسی به این صنعت ضربه وارد کرد.