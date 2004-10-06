تيم ملي چين بدون شكست ادامه مي دهد

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي چين دراين ديداركه آخرين بازي ازمرحله يكچهارم پاياني بود با نتيجه 79 بر 58 عراق را شكست داد تاعنوان سرگروهي پرقدرت گروه الف را به خود اختصاص دهد. دراين ديدارچيني ها ترجيح دادند تا با تمامي بازيكنان به ميدان نروند وفرصت استراحت كافي براي بازي نيمه نهايي را داشته باشند.

دراين بازي امتيازات چين بين 11 بازيكن تقسيم شده بود كه بيشترين امتيازرا چيان ليان15/2 متري با 12امتيازبه خود اختصاص داد ومنگ را با11 امتيازوچين داوي با10 امتيازبيشترين امتيازات را كسب كردند. درتيم عراق هم ابراهيم سركيس با 16امتيازو رحمان سليمان با10امتياز بيشترين امتيازات را كسب كردند.

شايان ذكراست: درگروه الف تيمهاي چين وايران به ترتيب اول ودوم شدند ولبنان وعراق رتبه هاي سوم وچهارم را كسب كردند.